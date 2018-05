Splittede anmeldelser af Trier-film: Næsten et mesterværk eller bare makværk?

Stort set alle er enige om, at ’The House that Jack Built’ langt fra er Lars von Triers bedste film.

Men efter at der de sidste 24 timer er rullet anmeldelser ind fra hele verden, står det klart, at von Triers portræt af en seriemorder ikke kun er godt eller skidt.

Det engelske medie The Guardian formåede at snige sig ind til den rigtige premiere, selv om pressen egentlig var forment adgang til morgenen efter. 2 hjerter og en hård anmeldelse virkede umiddelbart til at sætte tonen for de kommende betragtninger.

Det er ikke tilfældet.

Indiewire giver filmen 4,5 ud af 5 stjerner og skriver, at filmen muligvis er »brilliant«.

BBC giver ligesom Independent 4 ud af 5 stjerner og skriver, at de både var udfordret og underholdt. Og som med de fleste film fra Zentropas stjerneinstruktør påpeger man, at der helt sikkert vil være noget at tale om bagefter.

Skændsel eller kunst?

Omvendt er The Guardian langt fra alene om at kritisere de 155 minutters tortur af børn og kvinder.

Den franske anmelder på Le Monde kan ikke finde ud af om filmen i virkeligheden er en skændsel, mens tyske Der Spiegel synes Lars von Trier piller navle i stedet for at udnytte filmens fulde potentiale. Amerikanske Vulture synes at filmen er livløs, og at det ville klæde von Trier, hvis han begyndte at se den kunstneriske proces som andet end »en dynamik mellem rovdyr og jaget vildt«.

Alle synes de dog at anerkende filmens sporadiske horrible og samtidig poetiske voldsbilleder.

Som Variety næsten opsummerende skriver er filmen »bistert opslugende, men formår ikke skabe fordybelse«.