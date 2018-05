Skinhit: Blockbuster-film spiller for udsolgte, men halvtomme sale En brasiliansk frikirke giver angiveligt folk gratis billetter til filmen 'Nasa a Perder', der handler om kirkens grundlægger. Kirken afviser selv anklagerne.

Lige nu oplever de brasilianske biografer deres største salgssucces længe på grund af en kristen biopic.

Filmen hedder 'Nada a Perder' (der betyder 'Intet at tabe') og handler om Edir Macedo, der grundlagde frikirken Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), som er en del af pinsebevægelsen.

På engelsk bliver kirken kaldt for The Universal Church of the Kingdom of God.

Filmen har solgt næsten 9 millioner billetter i de brasilianske biografer, og den spiller for udsolgte biografsale.

Det mystiske er blot, at hvis man træder ind i de udsolgte sale, bliver man ikke mødt af en horde af filminteresserede brasilianere, men i stedet rækker af tomme sæder, skriver The Guardian.

Årsagen er sandsynligvis IURD og filmens hovedperson, Edir Macedo, der i dag er en af verdens rigeste pastorer.

Avisen Folha de S Paulo tog i biografen ni gange for at se filmen, og ingen af disse sale var fulde. Men de brasilianere, der trods alt var mødt op, kunne fortælle, at de ikke selv havde købt deres billet, men havde fået den af deres lokale IURD-kirke.

IURD-kirken afviser dog, at det er dem, der har købt billeterne. I en e-mail til The Guardian skriver en af kirkens talspersoner, det er løgn, at salene er tomme. I stedet skriver talspersonen, at der har været »et initiativ«, der skulle sørge for at den fattigste del af befolkningen kunne komme til at se filmen, selv om de normalt ikke har råd til at gå i biografen.

Det er heller ikke fordi, de brasilianske medier har kaldt filmen for et filmhistorisk mesterværk.

»Den giver indtrykket af, at kunst var mindre vigtigt, og filmen var lavet for at forherlige hovedpersonen og hans religion«, skrev Rio-avisen O Globo.