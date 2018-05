Som en purung DiCaprio: Debutant overskygger Deneuve i månedens film i Cinemateket 'Standing Tall' fanger interessen med godt skuespil og et troværdigt billede af et liv med social arv

Når nu vi mildest talt før har hørt historien om en misrøgtet, afsporet og forståeligt rasende ung teenageknægts kamp for ikke at tabe ansigt over for ’systemet’ eller de jævnaldrende, men alligevel komme på sporet af et mindre mislykket liv for sig selv ... ja, så skal der rigtig godt skuespil til for at holde interessen fangen.











STANDING TALL Drama. Månedens film, Cinemateket Instr.: Emmanuelle Bercot Frankrig, 2015. 120 min.

Men det får vi også her med Cannes-åbningsfilmen fra 2015 fra den kvindelige instruktør, der lavede ’Kvinden fra Brest’ sidste år og i 2013 brillerede med Catherine Deneuve i ’Bettys tur’.

Her er Deneuve næsten bedre som dommer ved en ’ungdomsdomstol’, med autoritet, empati og udholdenhed. Men hun overskygges nu af debutanten Rod Paradot som den unge Malony, en desperat og småkriminel teenagesøn af en hjælpeløst utilstrækkelig ung mor.

Deneuve tangerer den modne Simone Signorets format, mens Paradot til gengæld er som en purung DiCaprio eller Steve McQueen: fuld af selvskadelig trods og eksplosive raseriudbrud.

Hans (lovlig repetitive) ture ind og ud af opdragelsesanstalt og ungdomsfængsel gør dommeren til en af de få stabile faktorer i drengens liv, og selv om han nok får en chance mere end ’i virkeligheden’ – og mere end hans farvede medindsatte, der håner ham: »Ordner du hende dommeren?« – bliver helheden desværre et alt for troværdigt billede af et liv med social arv.

Foto: DFI