Rundmordspædagogik i ny film: Spændinger er der nok af i den workshop, men plotmæssig spænding må vi vente for længe på Den tidligere franske guldpalmevinder Laurent Cantet studerer unges desperation og grænserne mellem fiktion og virkelighed.

At forstå terrorismen såvel som de aktioner, der ligner, men måske slet ikke har noget politisk formål, er vel en af tidens vigtigste opgaver. Af bitter erfaring ved vi, at terror langtfra altid udføres som resultat af koldsindig politisk analyse og planlægning, men også ofte – undertiden udelukkende – som følge af ugerningsmandens/mændenes helt individuelle psykosociale omstændigheder. Udstødthed? Ensomhed? Miskendt begavelse? Ulykkelig kærlighed? Blind hævn? Desperat opmærksomhedsbehov? Osv.











WORKSHOP. Drama. Biografpremiere. Instr.: Laurent Cantet Frankrig, 2017. 113 min.

Den slags overvejelser har man rig anledning – og rigelig tid! – til at gøre sig med den solide socialt anfægtede franske instruktør Laurent Cantets nyeste film om en flok helt unge arbejdsløse, der i stedet for tvangsaktivering siger ja til jobcenterets alternative kvalificeringstilbud i form af en litterær workshop. Ikke for at gøre dem til forfattere, men for at øve dem i rundbordssamarbejde, i kreativitet, i at møde hver dag – og i at tro på egne evner og egne synspunkters betydning.

En kendt yngre krimiforfatterinde leder workshoppen, og stedet er den sydfranske værftsby La Ciotat, nu halvt spøgelsesby, men med stolte minder om en driftig tid. Og stærke minder om de uforsagte aktioner med ti års besættelser af værftet i protest mod nedskæringer og lukning. De enorme og nu delvis tomme værfts- og havnearealer er en oplagt scene for den kollektive krimi, de unge skal skitsere sig frem til. Men flokken deler sig snart på kryds og tværs, ikke alene efter engagement og modvilje mod projektet, men også efter skolekundskaber, køn, etnisk og politisk familiebaggrund.

Ung ensomhed, energi og begavelse

Men én skiller sig efterhånden særligt ud – og giver dermed de andre lejlighed til at enes om at være imod ham. Antoine udfordrer de andre med forslag til scener, der er langt mere voldelige, end de har lyst til, men også betydelig bedre skrevet!

De unge med fagligt aktive og aktivistiske forældre finder hans ideer om at myrde løs om bord på en millionæryacht politisk og moralsk afsporede, mens dem med indvandrerbaggrund opfatter hans skarpskydende massemorder som underforstået islamistisk terrorist og Antoine som racist eller højreradikal. Og faktisk har han kontakter i en klike, der flirter med den slags og træning med håndskydevåben.

Antoine (Matthieu Lucci) fascinerer og irriterer med sit miks af ung ensomhed, energi og begavelse. Men provokerer han i grunden ikke bare for at fange den kønne forfatterindes opmærksomhed? Og er hun (Marina Foïs) måske også interesseret i ham? Ikke kun professionelt for at vitalisere sit størknede romanskriveri med en lignende »mere ægte« romanperson, men lidt mere end det? Hvorfor vælger hun at bade det samme afsides sted på klippekysten, hvor den mutte, ja, arrogante, Antoine tilbringer de fleste eftermiddage?

Spændinger er der nok af i den workshop, men plotmæssig spænding må vi vente længe på. Cantet – vinder af Guldpalmen i 2008 for ’Klassen’ med et lignende miljø af utilpassede unge – dyrker her de ubesvarede spørgsmål og det dvælende kameras meget ’franske’ stil, og jeg indrømmer, at den indledende ’romanteori for begyndere’ faldt mig lang.