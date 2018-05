Ny film: Whitney Houston blev seksuelt misbrugt af kendt sangerinde

Whitney Houston blev misbrugt som barn. Både den senere superstjerne og hendes ene bror Gary Garland-Houston blev i 5-7 års alderen misbrugt af deres mors niece, sangerinden Dee Dee Warwick.

Det hævder flere af hinanden uafhængige vidner, bl.a. Houstons assistent Mary Jones, der citerer Whitney Houston for modstræbende at have fortalt hende om det. Det var den store forkrøblende hemmelighed i hendes liv. Hvad der skete, kan man ikke spørge Dee Dee Warwick om, for hun døde i 2008. Fire år før Whitney Houston.

Afsløringen kommer i Kevin MacDonalds dokumentarfilm ’Whitney’ og dermed får man endnu en vigtig brik til at forklare bevæggrundene bag det sørgelige og mangeårige misbrug, som endte med at tage livet af sangerinden med en af de største stemmer nogensinde.

Det tidligere overgreb kaster et nyt lys over Whitney Houston, hvor man altid på en måde har følt, at en lille pige var spærret inde i den store sangerindes skæbne.

Houston havde en fantastisk karriere, men hendes liv blev tragisk præget af dybt uansvarlige personer i hendes nærmeste omgangskreds. Moderen, der havde været streng i sin disciplin og overfor hvem datteren aldrig turde røbe overgrebet. Men langt værre var den grådige og korrupte far John Houston, der levede som en parasit på datterens karriere og endte så sødt med at sagsøge sin datter for 100.000.000 dollars.

For slet ikke at tale om ægtemanden ’Bad Boy’ Bobby Brown, der ville være dårligt nyt for de fleste i rollen som ægtemand, men sammen med Houston gik det helt galt.

Han blev jaloux, da hendes berømmelse løb fra hans. Afhængige af hinanden og alle tænkelige stoffer og stimulanser gik de sammen gik til bunds.

Derfor blev datteren slæbt med på turné

Kun Whitney Houston døde af det. Bobby Brown lever endnu og benægter i filmen pure, at stoffer skulle have noget som helst med hustruens tragiske skæbne at gøre.

Måske var det aldrig gået så galt, hvis ikke Whitney Houston som så mange andre misbrugte børn måtte trækkes med skyld, skam og forvirring omkring sit seksuelle følelsesliv.

Filmen giver dermed tillige en forklaring på, hvorfor Whitney Houston insisterede på at slæbe sin lille datter med på turné, hvor miljøet mildest talt var usundt og hvor hun ikke just glimrede i rollen som hønemor.

Men i det mindste var datteren med. Hendes egen mor sangerinden Cissy Houston var ofte på lange turnéer. Så boede hendes børn hos familie og venner, og det var under et af disse langvarige fravær, at misbruget fandt sted.

Sidste års dokumentarfilm ’Can I Be Me’ af Nick Broomfield var ret tabloid og fandt sine nøgler til tragedien i fjendskabet og jalousien mellem Bobby Brown og Houstons lesbiske veninde og personlige assistent Robyn Crawford. Samt i konflikten mellem Houstons gospelarv og hendes rolle som crossover-stjerne i det hvide Amerika.

Også Kevin MacDonald fokuserer på de mange former for dobbeltbevidsthed, som gjorde, at superstjernen Whitney Houston og den friske og ligefremme syngepige med kælenavnet Nippy, aldrig rigtig kunne finde sammen som voksne.

MacDonald fokuserer endnu mindre end Broomfield på musikken, men formår til gengæld at skabe en mere helstøbt og ambitiøs fortælling om en tragedie, der i endnu højere grad, end man allerede var klar over kun ventede på at ske.