Guldpalmevinder har knækket koden: Sociologi bliver først rigtig interessant, når man tilsætter en pistol Instruktør Laurent Cantet har taget på sig at være tidens store europæiske tolker af middelklassens dilemmaer.

Da jeg mødte Laurent Cantet første gang, i Paris i 2009, greb jeg om begge hans hænder og udbrød noget for mig atypisk hjerteligt. Jeg havde lige genset ’Klassen’, det forrige års guldpalmevinder i Cannes og havde igen haft den der utvetydige, karakteristisk hjertedunkende fornemmelse af at have oplevet noget helt særligt. Så det sagde jeg.

Og jeg elskede ham.

Jeg fik garanteret også fortalt ham, at ingen film har jeg oftere lånt ud på dvd end hans ’Human Resources’ fra 1999, ingen har jeg oftere inviteret folk hjem til mig for at se.

Sociologi som sådan er grundlæggende ikke særlig filmisk

Det seneste tiår har ikke været generøst over for Cantet. Eller han har ikke været generøst over for det. Han har haft svært ved at genfinde melodien efter 00’erne, hvor ingen så klarere og analyserede bedre, hvad middelklassens problemer var, og ingen formgav sine resultater mere filmisk overbevisende.

5 film af Cantet 1. Human Resources (1999) er den endegyldige film om sociale mønsterbrydere og prisen, de betaler. Knuste hjerter er prisen, vi seere betaler. 2. Dobbeltliv (2001) er den om manden, der er fyret, men forlader sit hjem hver morgen for at slippe for at fortælle konen sandheden. Brillant! 3. Mod syd (2005) handler om velhavende kvinder, der rejser til Afrika for at få ung sex, og uden at dømme nogen af partnerne fortæller den en slags kærlighedshistorie. 4. Klassen (2008) er Shakespeare, hvis Shakespeare skulle foregå på gymnasium, være dokumentarisk og have civilister i alle roller. 5. Himlen over Havana (2014) er karrierens mest veritable flop. Et par håndfulde cubanske venner mødes på en tagterrasse og diskuterer liv og død, politik og udvandring. Vis mere

Laurent Cantet var vor tids Claude Chabrol, men velgørende uden Chabrols sarkastiske udstilling af sine karakterer. Cantet var så rummelig, at han kunne føle for folk på begge sider af de sociale skel og indse, hvordan vi alle i lige høj og potentielt lige fatal grad er rundet af vores baggrund.

’Workshop’ er Laurent Cantets nye film. I Frankrig har den været hans genkomst. Den er skrevet af hans mangeårige makker, forfatteren Robin Campillo, der lige er slået så spektakulært igennem som instruktør med aids-dramaet ’120 slag i minuttet’.

Kilde: ANGEL FILMS

’Workshop’ handler om en litterær workshop i en forblæst by i Sydfrankrig, La Ciotat, én af dem med lidt for mange slatne pomfritter på menuen og en karrusel i strandkanten, som ingen i årevis har kørt i. Sådan en by, der levede i kraft af et skibsværft, som udviklingen og globaliseringen for længst har lukket.

En succesrig kvindelig forfatter fra Paris står for at lære en god håndfuld unge franskmænd at skrive, at udtrykke deres længsler og drømme, at bruge ord snarere end næver, knive og skydevåben. De unge har forskellige, ikke alle lige idealistiske grunde til at deltage, og et langt stykke hen ad vejen er den lille forfatterskole beskrevet lige så dokumentarisk kropsnært som gymnasieklassen i ’Klassen’.

Radikaliseret

Men én elev skiller sig ud. Han har sine egne dagsordener, han mistror den parisiske automatkulturradikale inklusion, og han er ved at finde et politisk ståsted ovre på den radikaliserede højrefløj.

»Det er ikke, fordi La Ciotat er et specielt radikaliseret sted« siger Laurent Cantet, da jeg spørger. »Det er ingen højborg for det yderste højre. Det var her, Lumière-brødrene i 1896 filmede et tog ankomme til stationen, så for en filmmand har byen en helt særlig betydning. Men ellers er La Ciotat bare en by, der er glemt af tiden og udviklingen«.

Cantet har villet lave ’Workshop’ siden slut-90’erne, men først nu har det kunnet lade sig gøre.