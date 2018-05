Spritny ’Karate Kid’-serie med de gamle skuespillere tænder en glød af rendyrket nostalgi

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver David A. Dyrholm Nielsen om 'Cobra Kai', der kan streames på Youtube Red.

Det var et af de mest tyndslidte vhs-bånd i min samling. Filmen, der fik mig til at rende rundt i stuen med spisepinde på jagt efter fluer, og som fik mig til at vaske mine forældres bil. Helt frivilligt. Bruce Lee møder Grease-klassikeren ’Karate Kid’ fra 1984 med Ralph Macchio som Jersey-opkomlingen Danny og William Zabka som skolens konge og karatemester, den Pontiac Firebird-kørende Johnny.

’Cobra Kai’ er på mange måder vellykket. Godt nok både overspillet og halvdårligt skrevet, men det passer på en måde fint til genren og dens 80’er-kitschede udtryk

De fleste kender historien, så den vil jeg ikke genfortælle. Men bare sådan helt kort slutter den med, at den fuglebrystede Danny efter en længere træningslejr hos mr. Miyagi sender Johnny til tælling med et tranespark lige i fjæset i den episke karateturnering sidst i filmen. Og nu kommer vi så til ’Cobra Kai’, den spritnye serie, der kan streames på YouTube.

Handlingen finder sted 34 år efter den skelsættende turnering, og åbenbart blev Johnnys liv i sin tid sparket fuldstændig ud af kurs, for det står da helt skidt til med vores kære antihelt. Sønnen er flyttet over til moderen, lejligheden flyder med tomme ølflasker, og Johnny bliver fyret fra sit job pga. dårlig opførsel. I øvrigt kan han stadig ikke holde synet af Danny ud, for det minder ham om det smertefulde nederlag mere end 30 år tidligere. Det var åbenbart en forfærdelig vanære at blive nr. to i en karateturnering for gymnasieelever. Nå, men Johnny vil genåbne den berygtede Cobra Kai-dojo, så han kan tage hævn over Miyagi-skolens duksedreng og få genoprettet sin ære.

Er der nogen karakterudvikling i forhold til den første film, kunne man så spørge? Jo jo, da. For eksempel forbarmer Johnny sig over en håndfuld nørdede teenagere, der så kan oplæres i karatens ædle kunst efter Cobra Kai-dojoens mantra: Slå først, slå hårdt, udvis ingen barmhjertighed. De lærer sig da også et par tricks eller to, men ikke ulig den første ’Karate Kid’ udvikler de sig hurtigt til nogle unge sjufter, der både stjæler og slår på de andre elever i skolen. Typisk Cobra Kai, siger jeg bare. Og uden at afsløre for meget kan jeg godt skrive, at der er lagt i ovnen til endnu et opgør a la 1984 mellem Danny og Johnny.

’Cobra Kai’ er på mange måder vellykket. Godt nok både overspillet og halvdårligt skrevet, men det passer på en måde fint til genren og dens 80’er-kitschede udtryk.

Den tænder i hvert fald en glød af rendyrket nostalgi i mig. Som letbenet underholdning med en skål popcorn i skødet er serien helt perfekt. Ganske ligesom den gamle film.