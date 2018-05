Anmelder: Ny dokumentar om Whitney Houston er »fortryllende vellavet« De fleste anmeldere roser 'Whitney', der skabte overskrifter efter visningen i Cannes.

’Whitney’ er en medrivende, hjerteskærende oplevelse for de fleste, men efterlader enkelte sært upåvirkede.

Filmen, der er instrueret af skotten Kevin MacDonald, blev vist på Cannes Film Festival torsdag og bliver omtalt som den definitive fortælling om superstjernen og indeholder en lang række interviews med sangerindens familie og nærmeste venner.

Hvoraf to fortæller om, at Whitney Houston blev seksuelt misbrugt som barn af sin mors niece, Dee Dee Warwick.

En ny brik i den tragiske fortælling om sangerinden, der solgte over 200 millioner album og blev fundet død, 48 år gammel, i et badekar i 2012 efter en lang deroute med stofmisbrug.

The Varietys anmelder skriver, at filmen er »fortryllende vellavet« og fremhæver, at den gør superb brug af arkivmateriale, koncertklip og interviews, og at den tydeligt fanger de kvaliteter, der gjorde Whitney Houston magisk og samtidig viser, hvad hun kæmpede med.

Også Berlingskes filmreporter blev revet med – især af koncertoptagelserne, der viser, at »publikum begejstres til ekstase af Whitney Houstons nærmest overjordiske stemmekontrol og evne til at give en sang dyb inderlighed og mening«.

Politikens anmelder Kim Skotte fremhæver modsat, at MacDonalds film nedtoner musikken i forhold til 2017's dokumentar ’Whitney: Can I Be Me’ for i stedet »at skabe en mere helstøbt og ambitiøs fortælling om en tragedie, der i endnu højere grad, end man allerede var klar over kun ventede på at ske«.

The Hollywood Reporters anmelder David Rooney roser filmen for sit detektiviske spor og for, at den skildrer, hvordan Whitney Houstons problemer var komplekse og indbefattede temaer som race, klasse, religion, seksuel orientering (hun bliver beskrevet som ’flydende’ og havde i en lang årrække et forhold til sin assistent og veninde Robyn Crawford), grådighed og misbrug.

Han kalder det en »medrivende fortælling, og selv dem, der ikke tilhører de mest passionerede blandt Houstons fans, vil få en stærk følelsesmæssig oplevelse«, spår han.

Men den spådom holder ikke. For Tim Robey i The Telegraph er mellemfornøjet og ikke revet med. Han nøjes med at give ’Whitney’ tre stjerner ud af fem mulige og skriver, at den er »sært ikke-bevægende«, men fremhæver dog, at filmen tjener som en kollektiv undskyldning for den offentlige fordømmelse, der først blev vendt til sympati, da det var alt for sent.

Og anmelderen for Screen Daily blev rastløs undervejs i filmen, fordi historien om en stjerne, der falmer på grund af bl.a. usikkerhed og stofmisbrug er fortalt så mange gange før – som med Kurt Cobain eller Amy Winehouse. »Dokumentarens forudsigelige konturer risikerer at formindske hendes unikke kvaliteter«, skriver han.

Filmen får dansk biografpremiere 30. august.