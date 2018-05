Ny dokumentar: Harvey Weinstein var ikke bare en gramser, bollemand og blotter. Han var også en decideret voldtægtsmænd

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Bo Tao Michaëlis om 'Weinstein: Sexskandalen der rystede Hollywood' på DR 2.

Hvordan kunne det ske? Kanske i virkeligheden har det altid været sådan i fortællingerne fra Hollywoods sorte skove? At filmbyens mægtige mænd, moguler, producenter og agenter seksuelt har misbrugt kvinder bag kameraerne og kulisserne, på sofaen i kontoret, suiten i hotellet.

Forfatteren Raymond Chandler, der oplevede det bukoliske og idylliske Los Angeles, før forstaden blev til berømmelsens filmmetropol, skildrer det i sine sublime romaner om privatdetektiven Philip Marlowe. Hvorledes nyrige ovre øst fra buldrer ind og gør hans by til et syndens Babylon og kapitalismens bordel.

Skurken i en klassisk film noir, som får en fortjent røvfuld af en ridderlig privatdetektiv. Af samme stof som Hollywood og Humphrey Bogart

Så hvad er det nye ved hele historien om en brunstig bagmand forklædt som kunstnerisk filmmager? Først og fremmest at tiderne skifter, og kvinder holder heldigvis ikke kæft længere. Med grovhedernes mængde og størrelser.

Filmproducenten Harvey Weinstein var ikke bare en opsigtvækkende gramser, bollemand og blotter, men ifølge BBC’s dokumentarfilm fra 2018 også en decideret voldtægtsmand.

Det blev bevidnet af de mange kvinder, der trådte frem i filmen. Og åbenbart er det en erhvervssygdom for visse filmmagnater – også her i Danmark – at paradere uopfordret med penis i diverse tilstande af bevægelse og stilstand. Nat og dag pludselig at fremlægge deres voluminøse nøgenhed i al sin magt og vælde til almen vellyst a la mere dødelige, der åbner en æske After Eight til aftenkaffen og gæster.

Set i tv Weinstein: Sexskandalen der rystede Hollywood DR 2, 16. maj kl. 23.05. Kan ses på dr.dk

Filmen om fænomenet Weinstein var rystende og oprørende. Men også problematisk underholdende. Dens dramatiske, kronologiske opsætning garneret med vidner og ofre, medskyldige og modstandere.

Fotos af Weinstein, selv efterhånden som han blev ældre, (grimmere) og mere berømt, infam og (magt)liderlig, var faktisk præcis så glat og gribende som et af filmbyens egne melodramatiske produkter. Undervejs tænkte jeg på Orson Welles og Harvey som Citizen Weinstein. På rigtig mange af billedernes opsætning mimede han en snert den store Orson i rollen som et slesk renæssancemenneske eller korrupt politikommissær. Men også gangsterdramaet ’Scarface’, hvor mafiamanden tror sig urørlig og udødelig, indtil omgivelserne endelig rejser sig mod ham a la skoven Birnam i Shakespeares stykke ’Macbeth’. Har Weinstein egentlig fortjent disse flamboyante associationer og sammenligninger fra egen branche? Glamouriseres hans infamitet ikke indirekte for meget? Skurken i en klassisk film noir, som får en fortjent røvfuld af en ridderlig privatdetektiv. Af samme stof som Hollywood og Humphrey Bogart.