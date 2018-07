Game of Thrones-stjerne forsvarer sin nye film: Bare fordi jeg er nøgen og har sex, er det ikke nedladende over for kvinder Natalie Dormer har selv skrevet sin hovedrolle i manuskriptet til thrilleren 'In Darkness'. Men en bestemt sexscene fik anmeldere til at kritisere hende som kvindelig manuskriptforfatter for at gå imod feminismen og den kvindelige frigørelse. Nu svarer hun igen.

Den kvindelige skuespiller Natalie Dormer tager til genmæle i The Guardian, efter at flere anmeldere har haft det svært med en sexscene i Dormers seneste film, thrilleren 'In Darkness'. Den overordnede kritik går på, at en kvinde ikke bør fremstille sex på denne måde. Slet ikke når Natalie Dormer selv har været med til at skrive manuskriptet sammen med sin mand og filmens instruktør, Anthony Byrne »Saddistisk relish«, står der bl.a. om scenen i en anmeldelse. »Den pludselige og totale nøgenhed irriterede mig på samme måde som det udtalte mandlige blik«, står der i en anden. En tredje mener kun filmen »er interesseret i at vise seksuel vold«. Dormer udtaler til den britiske avis, at der er nødt til at være seksualitet med i en thrillers magtspil. »Og vi har jo alle sammen en krop, når alt kommer til alt. I denne film er sexscenen, som for mig var en elskovsscene, en metafor for den måde, hvorpå min karakter skaber et bånd med den mandlige karakter. Og nøgenhed er en god måde at skabe ligeværd på«, siger hun. Sex er nødvendigt Hvis ikke hovedkaraktererne har en tydelig forbindelse til hinanden, mener hun ikke en historie som 'In Darkness' kan fungere. »Og når det skal være på det store lærred, er der nødt til at være en fysisk forbindelse mellem to ødelagte mennesker. Det var min intention. I en thriller skal hovedpersonerne få en form for sammenhæng - det kan bl.a. være sex. Hvis man skal holde sig til genren, er man nødt til at vise det«, siger hun. Læs også: Anne Sofie Allarp: Vi skal have meget mere #MeToo i 2018, fordi vi har brug for det håb Hun mener selv, at man har skabt en »tredimensionel antiheltinde«. Enkelte anmeldere overvejer dog også, om ikke det, der umiddelbart virker antifemministisk, i virkeligheden er et virkemiddel. Det bekræfter Dormer dog ikke.