Fan-favorit: Billy Dee Williams vender tilbage som Lando Calrissian i kommende 'Star Wars'-film Den populære karakter Lando Calrissian vender tilbage i 'Star Wars: Episode IX'.

Efter mere end 25 år vender Billy Dee Williams tilbage i rollen som Lando Calrissian, når optagelserne til den kommende 'Star Wars: Episode IX' begynder til efteråret.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Den oprindelige ejer af Tusindårsfalken, tidligere administrator af Cloud City og ikke mindst general i oprørernes angreb mod Dødsstjernen kommer således endnu engang til at få betydning i kampen mod det onde.

Skulle have været med i VII

I de første udkast til den første film i den nye trilogi, 'Star Wars: The Force Awakens', var det faktisk også planen, at Lando skulle være med. Allerede dengang blev Williams, der blev kendt og elsket for sin rolle i 'Return of the Jedi' fra 1983, citeret for at være klar til et comeback.

Manuskriptet blev imidlertid ændret.

For et par måneder siden begyndte rygterne så at svirre igen, da Williams pludselig meldte afbud til en science fiction-messe i september på grund af sammenfald med nogle filmoptagelser. De fleste fans mente, at det måtte være optagelserne til den nye Star Wars-film, der var tale om.

Har ikke været helt væk

Billy Dee Williams har dog ikke været helt væk fra rollen som den glatte og veltalende charmør.

Særligt i de senere år har han lagt stemme til Lando Calrissian i den computeranimerede serie 'Star Wars: Rebels' og i flere computerspil, som blandt andet det seneste 'Star Wars: Battlefront II'.

Rollen blev også portrætteret af Daniel Glover i den nye 'Solo: A Star Wars Story', og var en af de få ting, som de fleste anmeldere kunne lide ved filmen.

Den nye Star Wars-film, episode IX, får premiere 20. december 2019 og er endnu en gang instrueret af J.J. Abrams, der også stod bag den første af de nye film i serien.