Nekrolog: Den høje, blonde og atletiske skuespiller holdt sin kærlighed skjult for sladderbladene Den amerikanske skuespiller Tab Hunter døde søndag aften. Han blev 86 år gammel.

Kun et par uger efter, at J.J. Abrams og Zachary Quinto bekendtgjorde, at de vil i gang med at producere en film, ’Tab & Tony’, om det hemmelige kærlighedsforhold mellem filmstjernerne Tab Hunter og Anthony Perkins i 50’ernes Hollywood, er Tab Hunter nu død, 86 år.

Den høje, blonde og atletiske Hunter, der var døbt Arthur Gelien, blev i en alder af 17 opdaget af agenten Henry Willson, der gjorde en karriere ud af at samle spektakulært smukke unge mænd om sig, ændre deres navne og lancere dem som kommende filmstjerner, som han gjorde med Rock Hudson, Troy Donahue, Rory Calhoun og andre. Hunter havde aldrig sagt en replik, da han debuterede omkring 1950, og i sine første film skulle han sjældent andet end smide skjorten (fordi det var varmt, forstås ...).

Han drømte om karrierer som kunstskøjteløber og elskede at ride heste, men han fik meget ud af ingenting i 50’erne og lavede en række mere end solide film, som han gjorde indtryk i: ’Track of the Cat’, ’Læderhalsene’, ’Jagten over havet’, ’Damn Yankees’, ’De kom til Cordura’.

Professionelt holdt han kun knap skindet på næsen i 60’erne og 70’erne, men fik en slags kitschcomeback med sin selvparodi i John Waters’ syrede ’Polyester’ i 1981.

I sin selvbiografi fortalte Tab Hunter selvironisk og med stort berettemæssigt overskud om årene, hvor både han og kæresten Anthony Perkins foregav at have adskillige med unge kvindelige skuespillere – tit de samme! – for at slippe for sladderbladenes nyfigenhed, men hele karrieren var Hunter hjemsøgt af, at sædelighedspolitiet inden hans filmdebut havde noteret sig hans tilstedeværelse ved en animeret homofest.

På Netflix ligger en brillant dokumentar fra 2015 om og med Tab Hunter, ’Tab Hunter Confidential’.

Tab Hunter efterlader sig sin kæreste og senere mand gennem 35 år.