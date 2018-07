Anmelder: Anne fra Grønnebakken er muligvis den mest enerverende karakter i en Netflix-serie, du har oplevet. Nogensinde!

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Der bliver smurt nærmest urimeligt tykt på med den bredeste pensel og fra den helt store palet af følelser i genindspilningen af klassikeren ’Anne fra Grønnebakken’ – som jeg ikke har set siden engang i 1990'erne, fordi den ikke er en del af juleritualerne i min familie, og som jeg derfor er forskånet for at skulle sammenligne denne nyindspilning med.

Anden sæson af ’Anne With an E’, der på dansk hedder ’Mit navn er Anne’, fik premiere på Netflix i begyndelsen af juli. Og der er ikke den morale, den pose lærepenge eller de alverdens prøvelser, der skal gås grueligt igennem, som vi ikke med overpædagogisk hånd bliver ført gennem i såvel første og anden sæson af serien. Lidt som i ’Beverly Hills 90210’, hvor Dylan, Kelly, Brenda, Brandon og alle de andre på skift var selvmordstruede, afhængige af stoffer, i pengeproblemer og så videre.

Ud over at være vældig irriterende er hun nemlig vittig, skarp, ukuelig, fantasifuld, tilgivende, omfavnende, energisk og altid et skridt foran alle idioterne, som denne verden også befolkes af

Læg dertil, at den forældreløse Anne Shirley, der lidt ad omveje bliver adopteret af søskendeparret Marilla og Matthew Cuthbert, er den muligvis mest enerverende karakter i en Netflix-serie, du har oplevet. Nogensinde! Melodramatisk, arrig, urimelig, uartig, lommefilosofisk romantiker, selvoptaget og træls. Se serien, og fortsæt selv listen af tillægsord.

Hvorfor er det så alligevel en god idé at se ’Anne With an E’, når du lige er kommet dig over især første afsnit i første sæson, som virkelig kræver stamina? Her kommer nogle af grundene:

Du kan ikke lade være med at holde af den fregnede, rødhårede, forældreløse pige, fordi hendes perspektiv på livet er alt det, dit eget ikke – længere – er. Ud over at være vældig irriterende er hun nemlig vittig, skarp, ukuelig, fantasifuld, tilgivende, omfavnende, energisk og altid et skridt foran alle idioterne, som denne verden også befolkes af.

Det er også både humoristisk, hyggeligt og opbyggeligt at være i selskab med den møgirriterende Anne Shirley-Cuthbert, et navn, hun får senere i serien, og det forknytte søskendepar Marilla og Matthew, som ender med selv at lære en masse om at leve og ikke bare overleve, som de gjorde det, før Anne blev en del af den for tiden usædvanlige familie.

At hele menageriet derudover er iscenesat på Prince Edward Island i Canada i slutningen af 1800-tallet i et kostumedrama af den gode slags, gør kun det hele bedre. Og nogle gange skal det som bekendt gøre ondt, før det kan gøre godt. Sådan er det med ’Anne With an E’.