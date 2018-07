Dokumentar om Islands fodboldeventyr er en klog fortælling om et trodsigt folk

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

VM i fodbold er netop slut, og rundt om på kloden sidder små og store nationer tilbage med enten skuffelse, glæde, en styrket selvforståelse eller noget fjerde. Uanset hvilke følelser verdens riger og lande er efterladt med, står et spørgsmål tilbage. I hvert fald hos mig:

Hvad har vi fået ud af det?

Selvfølgelig har mange fået stjernestunder og mindeværdige øjeblikke, når nationens bestøvlede helte har marcheret i kamp for fædrelandet. Men er der ikke mere at hente ud af landsholdsfodbold end tidsindstillet begejstringseufori og iltre følelsesudbrud, der kun holder i to gange 45 minutter plus tillægstid og eventuel straffesparkskonkurrence?

Det er ikke en prædiken om, at mod og vilje altid fører til sejr og succes

Dokumentaren ’Islands utrolige fodboldeventyr’ er et ret godt eksempel på, at det er der. På nærmest antropologisk vis bruger udsendelsen den kendsgerning, at Island er det mindste land, der nogensinde har kvalificeret sig til et VM, som afsæt til at se nærmere på de teologiske, kulturelle, idéhistoriske og samfundsmæssige forhold, der har formet ikke bare det islandske landshold, men hele befolkningen på en stormomsust ø midt i Nordatlanten. ’Islands utrolige fodboldeventyr’ er fortællingen om et folk, der »stik imod, hvad Gud havde tænkt« har formået at skabe en tilværelse på en ubarmhjertig vulkanø, der med sin råhed og voldsomme natur ellers vil kunne skræmme selv den modigste vikingekriger tilbage under rensdyrpelsdynen.

Derfor måtte de første indbyggere på Island for over 1.000 år siden væbne sig med drømme for at udholde de lidelser, der fulgte med at bo omsluttet af brutale naturkræfter.

Ligeledes drømte det islandske landshold stort, da de i 2016 for første gang nogensinde var med til et EM i fodbold.

Imod alle odds besejrede de England 2-1 og spillede sig til kvartfinalen. Ligesom spillernes tidligste forfædre besejrede naturens overmagt og skabte et livsgrundlag, besejrede de islandske spillere altså den engelske overmagt på banen.

At englænderne så spillede en elendig kamp, ignorerer dokumentaren fuldstændig. Og det er helt i orden.

For hensigten med dokumentaren er ikke en prædiken om, at trods, mod og sammenhold altid fører til sejr og slutrundesucces. Det er blot en fin skildring, der viser os, at vi ved at se nærmere på attitude, spillestil, nationalsang, og hvad der ellers er at lægge mærke til på et landshold, kan blive klogere på den nation, som landsholdet repræsenterer. Det gælder både kulturen, historien, samfundet og befolkningen i de enkelte lande.