Efter hård kritik: Scarlett Johansson dropper alligevel transkønnet rolle Hun startede med at give klar besked til kritikerne, men senere valgte den amerikanske skuespillerinde alligevel at give efter.

Scarlett Johansson har skiftet mening og trækker sig fra filmen 'Rub and Tug.

Det skriver flere udenlandske medier.

For en uge siden rasede internettet over, at skuespilleren Scarlett Johansson havde sagt ja til at portrættere 70'er-gangsterbossen Dante Tex Gill i den kommende film 'Rub and Tug'.

Folk var sure, fordi Dante Tex Gill var en mandlig transkønnet. De mente derfor, at det var en mandlig transkønnet skuespiller, der burde spille ham og ikke kvindelige og ciskønnede Johansson.

Til at begynde med kom Avengers-heltinden med den udtalelse, at kritikerne kunne kontakte »repræsentanter for Jeffrey Tambor, Jared Leto og Felicity Huffman, hvis de vil have en kommentar«.

Dermed pegede hun på andre ciskønnede, der har portrætteret transkønnede personer og endda har modtaget fornemme priser for det.

Ked af ufølsom udtalelse

Nu har Johansson så alligevel skiftet mening.

Til det amerikanske medie Out Magazine undskylder hun sin første udtalelse.

Hun skriver, at hun har lært meget siden da, og at hun nu har indset, hun var »ufølsom«.

»Set i lyset af de etiske spørgsmål, der i den seneste tid er blevet rejst omkring min rolle som Dante Tex Gill, har jeg respektfuldt besluttet at trække mig fra projektet«, står der.

Vant til kritik

Scarlett Johansson var allerede i kritikernes søgelys, efter hun sidste år spillede rollen som Major i 'Ghost in the Shell'. En karakter, der i tegneseriforlægget er asiatisk.

Da den samme instruktør nu hyrede ciskønnede, kvindelige Johansson til at spille den transkønnede og mandlige Dante Tex Gill fik repræsentationskritikkerne følge af LGBT-miljøet.

Om filmen om 1970'ernes rufferikonge Dante Tex Gill bliver til noget uden Scarlett Johansson vides endnu ikke.