Amerikanske toppolitikere blev narret: Kontroversiel satireserie får splittet modtagelse og trusler om sagsanlæg Flere anmeldere langer skuffet ud efter tv-serien 'Who Is America?', der med komiker Sacha Baron Cohen i front og forklædning spidder intetanende medvirkende og forsøger at udstille den amerikanske tidsånd. Med vekslende held, mener kritikere, mens medvirkende truer med sagsanlæg.

Megen hype og hemmelighedskræmmeri har klæbet til satireserien 'Who Is America?', der netop har haft dansk premiere på HBO Nordic.

I serien følger man fire forskellige rablende, fiktive karakterer, der narrer tilsyneladende intetanende amerikanske politikere og mediepersonligheder til at tro, at de medvirker i reelle interviews. Blandt karaktererne møder man for eksempel den el-scooterkørende journalist og Obama-hader Billy Wayne Ruddick, samt en gal britisk eks-forbryder, der forsøger at sælge sine malerier malet med egne kropsvæsker til en (om muligt endnu mere gal) californisk galleriejer.

Interviewofrene tæller derudover politiske personligheder som Bernie Sanders, tidligere vicepræsident Dick Cheney ,den republikanske politiker Sarah Palin og republikaner og tidligere højesteretsdommer i Alabama Roy Moore. Sidstnævnte har truet med at lægge sag an mod tv-kanalen Showtime der står bag serien, efter han har følt sig ført bag lyset af Sacha Baron Cohen.

Seriens idémand og hovedrolleindehaver er den britiske komiker, skuespiller og provokatør Sacha Baron Cohen. Han er kendt og afholdt for sine satiriske fiktive karakterer, såsom den bling-bøvede Londonforstadsrapper Ali G, fra millenium-hitserien 'Da Ali G Show' og ikke mindst den jubelglade, mildt vanvittige kasakhiske journalist Borat fra filmen af samme navn.

Foto: Evan Agostini/AP Sacha Baron Cohen.

Men med 'Who Is America' rammer Baron Cohen tilsyneladende for langt og for skævt under bæltestedet med sine forklædninger og sine forsøg på at udstille politisk bullshit og sætte spot på diverse absurde hjørner af nutidens USA. Ihvertfald i følge flere udenlandske medier, der giver serien temmelig slukørede anmeldelser.

I værste fald ender Baron Cohen med kun at udstille sig selv, synes en dominerende holdning blandt kritikerne at være:

»Jeg ved ikke, hvad det er 'Who Is America?' vil, udover på kynisk vis at påkalde sig selv opmærksomhed«, skriver eksempelvis det amerikanske medie Vox i sin to-stjernede anmeldelse.

»'Who Is America?' konkluderer, at realitystjerner er intetsigende, at du kan få de fleste mennesker til at gøre åndssvage ting, hvis du sætter dem foran et kamera og at politikere er uærlige falsknere, som du kan få til at sige hvad som helst, hvis bare du stiller en teleprompter foran dem«, fortsætter Vox-anmelderen Todd VanDerWerff.

Skam i skamløshedens tid

Sacha Baron Cohens nye serie sigter godt, men rammer skidt, mener The Guardians anmelder.

Seriens første afsnit har sine få gyldne øjeblikke, men er mestendels »en frustrerende oplevelse«, som ikke rigtig lykkes med at udstille sig selv og sine medvirkende på andet end en falden-på-halen-komisk vis, lyder det fra The Guardian. Det bliver aldrig rigtig hverken provokerende, klogt eller overraskende. Måske fordi virkeligheden allerede for længst har overhalet fiktionen hvad angår niveauet af gak og skamløshed i nutidens USA (og resten af verden), påpeger The Guardians anmelder.

The Washington Post stemmer i:

»Om ikke andet, så kan 'Who Is America?' måske få publikum til at undersøge sin egen dobbeltmoral. At fnise af Cohens pranks er at tro på, at du kan få begge dele: at du både kan græmmes over demokratiets og tillidens kollaps og samtidig grine af en fyr (Baron Cohen, red.), som forsøger at underminere hvad end der må være tilbage af tillid«, skriver Washington Post-anmelder Hank Stuever.