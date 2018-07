Absurd regndans satte punktum for VM: Hvorfor var det kun Putin, der måtte få en paraply?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Kulminationen på den 21. udgave af verdensmesterskaberne i fodbold forløb forholdsvis planmæssigt. I hvert fald lige indtil præmieoverrækkelsen.

I selve kampen levede Frankrig op til favoritværdigheden og satte opkomlingen Kroatien eftertrykkeligt på plads med en sejr på 4-2.

Set i tv VM-finalen og præmieoverrækkelsen.

Den sjældent målrige VM-finale var dog ikke mere sindsoprivende, end at Michael Laudrup, TV2’s til lejligheden udsendte ekspert, efterfølgende skulle udsættes for moderat psykisk pres af grand old hyggeonkel Flemming Toft for at nå frem til den konklusion, at kampen da, bevares, havde været nogenlunde seværdig.

En analyse, han i øvrigt leverede med nogenlunde samme udtryksløse mimik, som Vladimir Putin havde praktiseret undervejs i den netop overståede finale.

Efter Laudrups retoriske festfyrværkeri padlede Morten Ankerdal plus panel i et par lange minutter i studiet, inden bolden endelig blev givet videre til de to Thomas'er, Kristensen og Sørensen, der stod for præmieoverrækkelsen. Og så skete der endelig noget. Men det var hverken spillerne eller Thomas’ skyld.

Præsident i glædesrus

Op på podiet trådte nu Fifa-præsident Gianni Infantino, Ruslands ditto Vladimir Putin, dernæst aftenens festlige indslag: den kroatiske præsident Kolinda Grabar-Kitarovic i øvrigt slæbende på den franske ditto Emmanuel Macron.

Iført landsholdstrøje og Colgate-smil sugede Grabar-Kitarovic nemlig al opmærksomheden omkring medaljeoverrækkelsen til sig i en glædesrus uden lige.

Foto: Matthias Schrader/AP Trods nederlaget til Frankrig var den kroatiske præsident Kolinda Grabar-Kitarovic i et vældigt krammehumør under præmieoverrækkelsen søndag.

Mens himlen over Luzjniki Stadionblev stadigt mørkere lyste hun op mellem jakkesættene på en måde, så man et kort sekund blev i tvivl om, hvem det egentlig var, der havde vundet kampen.

Hun klappede uafbrudt, krammede hver enkelt spiller inderligt og lignede en, der et øjeblik overvejede om det var muligt at adoptere den kroatiske anfører Luka Modric. Da der et kort sekund ikke var andre inden for kramme-rækkevidde greb hun en lige dele befippet og euforisk Emmanuel Macrons hånd, og kontrasten til værtsnationens Vladimir Putin, der tydeligvis ikke følte behov for at slide hverken håndflader eller smilehuller mere end højst nødvendigt, var pinefuld tydelig for alverdens tv-seere.

Endnu mere mærkværdigt blev det bizarre optrin, da himlen over Moskva pludselig åbnede sig, og de tilstedeværende blev udsat for det, Thomas Kristensen poetisk døbte »en monster-skylle«. Det tog ikke mange sekunder, før der blev stillet en paraply til rådighed – i første omgang dog kun for Putin.

Til de flestes overraskelse gjaldt tilbuddet om tørvejr åbenbart ikke den resterende del af podiet, og medkommentator Thomas Sørensen konkluderede, at den russiske præsident nok var »den eneste, der havde lov til at have en paraply«.

Senere kom dog yderligere tre paraplyer til, men mens de magtfulde mænd endelig fik lidt tørvejr, stod kroatiske Kolinda Grabar-Kitarovic stadigvæk under åben himmel og lyste op. Fuldstændig gennemblødt lignede hun den, der med længder havde den bedste aften af samtlige tilstedeværende i Moskva.

Og i nederlagets stund satte hun et vådt, festligt og yderst bizart punktum for denne omgangs verdensmesterskaberne i fodbold.