Farvel til Borat: Forklædt som ligesindet udstiller Sacha Baron Cohen republikanere

Hvis en mand fortalte dig, at hans kone havde et forhold til en delfin, ville du så tro ham?

Nej, det lyder jo sindssygt, tænker du måske. Men alvorligt: Hvad ville du svare ham?

Den britiske skuespiller og komiker Sacha Baron Cohen er en mester i den akavede situation.

Det viste han som forstadsrapperen Ali G, den kasakhiske journalist Borat og modeeksperten Brüno. Efter et par år har folk i USA nu tilsyneladende glemt, hvordan Baron Cohen ser ud, hvorfor han kan lykkes med at tage en tur til i den nye serie ’Who is America?’.

Tættere på virkeligheden

Komplet med masker, tøj og stemmeføring interviewer Sacha Baron Cohen en række intetanende amerikanere – kendte som ukendte – som fire forskellige personaer.

Der er eksfangen Rich Sherman, der undersøger, om hans fæceskunst kan sælges. Der er Billy Wayne Ruddick Jr., der vil afsløre demokraternes løgne gennem hårdkogte interviews. Der er den politisk korrekte dr. Nira Cain-N’Degeocello, der vil forstå, hvorfor USA er splittet, og der er den israelske terrorekspert Erran Morad, der søger opbakning til projektet ’Kinder Guardians’, der vil give børn våben.

I sine tidligere roller udstillede Baron Cohen ganske vist en masse mennesker, men han var altid selv jokens punchline. Det var situationskomik.

Det var Ali G, der ikke kunne stave, det var Borat, der ikke forstod amerikanske socialnormer, og det var Brüno, der tog særligt tøj på i bestemte situationer.

Sådan er det stadig, men på en eller anden måde er karaktererne i ’Who is America?’ tættere på virkeligheden. Måske derfor bliver fokus flyttet over på dem, der bliver interviewet.

Det handler i langt højere grad om at udstille dem end at vise en akavet situation.

De er joken.

Respekt for folks tålmodighed

Det kan man så synes om eller ej. Mange anmeldere kan ikke lide det.

Men noget, der fascinerer mig, hver eneste gang Sacha Baron Cohen laver disse interviews, er, at amerikanere er et vanvittig tålmodigt folk, der høfligt lytter til det, man fortæller dem, og tager seriøst stilling til det.

Som den stærkt republikanske Jane Page Thompson stille siger til sin mand, da han næsten hidser sig op over, at dr. Nira Cain-N’Degeocellos datter fribløder på det amerikanske flag:

»Honey don’t pass judgement«, hvortil han stille og respektfuldt æder sin vrede med et »okay«.

Sacha Baron Cohen gør alt, hvad der står i hans magt, for at få disse mennesker til at tabe ansigt og bryde samtalens sociale kontrakt. Men det lykkes ikke i dette første afsnit i hvert fald.

Så i USA bliver svaret på det indledende spørgsmål derfor også: »Det er jeg ked af at høre, hvordan har du det med det?«.

