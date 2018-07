Den nye Mamma Mia-film er alt for meget. Så Politikens anmelder ... elsker den

Lyder alt det alvorligt, er det skrupforkert. Tag bare det fornærmende stereotype billede af hjertevarme grækeres modtagelse af Donna i 1979 på øens værtshus, en af dem serverer den udødelige visdom: »Man bliver ulykkelig, hvis man tænker for meget«! Idyllen får ’Sommer i Tyrol’ til at ligne socialrealisme. Nå, men det hele skal jo også bare danne festlig kagebund for alt det musikalske flødeskum fra Abbas store kagedyst med sig selv i sin tid.

Fungerer parallelforløbene så? Ikke helt: Skønt unge Donna med Lily James’ bottticellislangekrøller’ og hendes ’Dynamoes’ er lige så narcissistisk kælne som virkelighedens Agnetha og Annafrid, blegner de unge – også de tre ungersvende – alle i forhold til deres gamle dobbeltgængere. Brosnan virker måske lidt træt, men Colin Firth og især Stellan Skarsgaard som de to andre fædre ser ud til virkelig at more sig – deres ankomst til øen i stavnen på en færge er en smuk variant af Winslet-DiCaprios ’Titanic’-positur til de gjaldende toner af ’Dancing Queen’ ud over molen! Aldrende Julie Walters og Christine Baranski har lige så forfriskende målrettede ideer om kærlighed som i etteren, og gudhjælpemig om ikke det er lykkedes at indlægge Meryl Streep i duet med datteren, skønt Donnas død jo er hele historiens udgangspunkt. Hvordan Cher, jo, Cher – tre år ældre end Streep i virkeligheden, men her Sophies mormor! – flettes ind i en ’Fernando’-duet med Garcia og festfyrværkeri, det må man også selv opleve. Ganske vist var Abba så enestående en blanding af gedigen pop og glamourkitsch, at deres musik faktisk også holder til det her.

Men alt i alt bliver gentagelserne her morsommere end nyskabelserne. Så selv med alle de gamle ’super troopers’ for fuldt udtræk undgår man nu ikke helt, at toeren virkelig is feeling like a number ... two.