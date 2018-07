Ny actionthriller i 'Sicario'-universet: Denne gang er den lidt mere civiliseret fortalt Det hårdkogte hit ’Sicario’ får nu en efterfølger, der er knap så inspireret, men næsten lige så hård i filten som etteren.

Sicario’ gav med sit realistiske plot fra narkokrigens ødemarker actionthrilleren en tiltrængt succesoplevelse. Et fortættet drama fra grænselandet mellem Mexico og USA, hvor de moralske dilemmaer er næsten lige så talrige som de desperat håbefulde indsmuglede immigranter.

Filmanmeldelse









Sicario 2: Soldado. USA. Instr. Stefano Sollima. Biografpremiere

’Sicario’s instruktør, Denis Villeneuve, fik mulighed for at lave ’Arrival’ og ’Blade Runner 2049’. Den canadiske instruktør er for længst videre i teksten, men ’Sicario’s manuskriptforfatter, Taylor Sheridan, er stadig ombord og har atter leveret et absolut solidt udgangspunkt.

Instruktøren er denne gang italienske Stefano Sollima, og han har ikke haft svært ved at finde berøringsflader mellem sine italienske mafiadramaer (’Suburra’ og tv-serien ’Gomorrah’) og ’Sicario’-universet. Det er hårde negle uden nåde på begge sider af de uklare frontlinjer.

Menneskesmugling overgår ifølge filmen nu kokain som kartellernes største indtægtskilde. Men da de smugler selvmordsbombere over grænsen, som efterfølgende udløser blodigt kaos i et supermarked i Kansas City, får den amerikanske regering nok.

De hjemkalder terroreksperten Matt Graver spillet af Josh Brolin. Han kommer til at stå for en tys-tys-aktion af de virkelig giftige. Narkobaronen Carlos Reyes’ 16-årige datter skal kidnappes, og skylden skydes på rivaliserende karteller. Med lidt held vil gangsterne så flå hovedet af hinanden. Men det er højt spil. Kidnapningen skal foregå på fremmed jord i et land, hvor man aldrig kan vide, hvor langt nede i lommen på gangsterne politiet er.

I ’Soldado’ er stilen stenhård som i ’Sicario’. Næsten da. Det hele er trods alt sådan lidt mere civiliseret fortalt. Den solide genrefilm er mere inde på lystavlen.

En forsimplet udgave

Noget lignende gælder plottet. Der er lagt op til den helt store udstilling af magthavernes kyniske dobbeltspil, men sammenligner man med Don Winslows ’I hundenes vold’, som Nikolaj Arcel i hvert fald en overgang havde sikret sig rettighederne til, så er dette en klart mere forsimplet udgave.

På samme måde bliver de oplagte muligheder for at gå ind i menneskesmuglingens og grænsemurens moralske dilemmaer heller ikke brugt til nær så meget, som der i virkeligheden bliver lagt op til.

Om det skal tilskrives Stefano Sollima, Taylor Sheridan eller producenterne står hen i det uvisse, men ’Soldado’ er en mere enkel variant af ’Sicario’.

Det ekstra filmiske schwung i skæbnefortællingen, som Denis Villeneuve tilførte sammen med en ægte sjat kvalmesved på panden, får man ikke i denne mere velsmurte end nødvendige 2’er.

Men som ren og skær hård og realistisk actionfilm fungerer ’Sicario 2: Soldado’ fint. Benicio del Toro oser atter af skæbnesvanger karisma i rollen som Alejandro, kartellernes onde ånd, og Josh Brolin kan spille hård banan mere overbevisende end de fleste.

Filmen er dedikeret til den afdøde islandske komponist Johann Johannson, der lavede musikken til den første ’Sicario’-film. Tjansen er nu blevet overtaget af landsmandinden Hildur Gudnadottir, der arbejdede sammen med Johannsson på ’Mary Magdalene’ og nu altså skal stå på egne ben. Det gør den anerkendte cellist med et ondt og sort teknopulserende lydspor fra start til slut.