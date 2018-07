Anmelderne dybt splittede: Mamma Mia 2 »kan gøre ethvert tænkende menneske ulykkelig« ABBA-filmen vækker både glæde og afsky hos de danske filmanmeldere. Alle er dog enige om, at 2’eren skuffer sammenlignet med forgængeren.

Den biografaktuelle musical-film ’Mamma Mia – Here We Go Again’ har mildt sagt fået en blandet modtagelse af de danske filmanmeldere.

Mest kritisk er Jyllands-Postens Nanna Frank Rasmussen, som tildeler filmen, der angiveligt »kan gøre ethvert tænkende menneske ulykkelig«, én stjerne.

Frank Rasmussen hæfter sig blandt andet ved tvivlsomme skuespillerpræstationer og en svag historie, hvor ABBA-sangene ganske vist er udmærkede, men langt fra kan redde miseren:

»Desværre er filmen ikke at sammenligne med en rød trusse i den hvide vask, hvor resultatet bliver kulørt. Den er nærmere, som om nogle har vendt bunden i vejret på kontorets bindpose og hældt indholdet i en kogevask for så at insistere, at resultatet er en slags kitschet haute couture, som alle kan vride sig ned i. Men selv Elton John ville få et Skandi-minimalistisk udtryk ved siden af denne film«, skriver hun.

Tyk idyl virker

Lidt mildere stemt er Berlingskes Louise Kidde Sauntved, som giver ’Mamma Mia – Here We Go Again’, der blandt andet har Lily James, Hugh Skinner, Pierce Brosnan og Cher på rollelisten, to stjerner.

Sauntved langer især ud efter de yngre skuespilleres letbenede omgang »gymnasiekomedie«, de »tåkrummende sangnumre« og et »papirstyndt manuskript«.

Noget mere positiv er Politikens Søren Vinterberg.

Ja, idyllen er så tyk, at den »får ’Sommer i Tyrol’ til at ligne socialrealisme«, men det gør ifølge Vinterberg ikke noget, eftersom »for meget af det gode kan være … vidunderligt!«.

Og at handling og skuespil ikke er en Oscar værdig, er ikke altafgørende, for som anmelderen konkluderer: »Det hele skal jo også bare danne festlig kagebund for alt det musikalske flødeskum fra Abbas store kagedyst med sig selv i sin tid«.

På den baggrund får ’Mamma Mia – Here We Go Again’ fire hjerter.

Også hos Nordjyske er der relativ begejstring af spore, og ifølge Max Melgaard, der angiveligt hader musicals, får musical-filmen fire stjerner. Og det til trods for, handlingen »er tynd som te brygget på ét olivenblad«. Til gengæld imponerer både klipning og koreografier anmelderen.

Feta-feber til tre stjerner

I det store udland er modtagelsen af musical-filmen ligeledes en blandet omgang.

The Guardian kvitterer med tre ud af fem stjerner for en omgang »feta-feber«, der midt i al sin overdrevne feel good-stemning alligevel får anmelderen til både at smile og synge med.

Og samme antal stjerner når BBC’s anmelder, der mener at filmen – i modsætning til sin ti år gamle forgænger – er »halvvejs habil«, frem til.

På filmanmeldelses-siden Rotten Tomatoes har ’Mamma Mia – Here We Go Again’ i skrivende stund en rating på 84%.