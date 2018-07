DiCaprio, Pitt og Damon sagde alle nej: Ingen fra a-listen ville være bøsser i 'Brokeback Mountain' Nogle af verdens største filmskuespillere afslog tilbuddet om at medvirke i den banebrydende homoerotiske cowboyfilm.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt og Matt Damon sagde alle nej til at spille med i filmhistoriens mest succesfulde fortælling om homoseksuel kærlighed: 'Brokeback Mountain'.

Jeg følte vi havde brug for et stærkt cast, et berømt cast. Men det kunne ikke lade sig gøre. Instruktør Gus Van Sant

Det afslører Gus Van Sant, der oprindeligt skulle have instrueret filmen, der endte hos Ang Lee.

I et interview med Indiewire fortæller Van Sant, hvor problematisk det var, at finde de to hovedroller til den film, der endte med at blive nomineret til syv Oscarstatuetter og vinde de tre.

»Ingen ville gøre det. Jeg følte vi havde brug for et stærkt cast, et berømt cast. Men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg spurgte alle de sædvanlige: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon. De sagde alle nej«, siger han.

Homoroller var farlige

Filmens producer og manuskriptforfatter Diana Ossana bekræfter Gus Van Sants historie.

Ifølge hende var det særligt Heath Ledgers rolle Ennis, der var svær at få besat, da rollen ud over at være homoseksuel også var meget introvert.

Indtil 2005, hvor filmen fik premiere og særligt indtil 2006, hvor både Heath Ledger og Jake Gyllenhaal blev oscarnomineret for deres præstationer, var det ellers opfattelsen blandt de heteroseksuelle mandlige skuespillere i Hollywood, at det ville ødelægge karrieren, hvis man spillede homoseksuel.

En fordom 'Brokeback Mountain' gjorde op med.