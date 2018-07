Ja, ja sangen kan gå dig på nerverne, men: Du bør klappe i dine hænder, når dit barn ser 'Paw Patrol'

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Birgitte Kjær om 'Paw Patrol' på Ramasjang, dr.dk.

Min toårige datter er fan af en schæferhund ved navn Chase. En myndig politihund, der har næse for at opstøve forsvundne sager og personer og kører i en suv.

Hun har en pyjamas med billeder af Chase, og hver dag – som i hver evig eneste dag – plager hun om at få tid sammen med Chase. På skærmen. For han er næstkommanderende i den canadiske hitserie ’Paw Patrol’, som forældre til småbørn i 160 lande verden over kan nynne introsangen til.

Chase rykker ud sammen med sine otte superheltekolleger, når nogen er sejlet for langt ud på havet og skal reddes i land, når en høne er forsvundet i skoven, eller når nogen er faldet ned i et hul i jorden og skal findes.

Historien er fortalt efter samme skabelon, afsnit efter afsnit, sæson efter sæson, præcis som de mindste seere kan lide det. Én eller flere i hundepatruljens lille by kommer galt, men ikke for galt, afsted, og så rykker huskyen, bulldoggen, labradoren, dalmatineren og co. ud og klarer ærterne, så det hele ender lykkeligt. Det er genkendeligt, trygt, godt og opbyggeligt. Med de rette kompetencer (og udstyr, ikke mindst) kan man klare det meste – og ellers kan man få hjælp af sin venner.

Og den type serier er der mange af, når den toårige cruiser ned ad Ramasjangs eller HBO Nordics store udvalg af underholdning. Tag bare ’Dora udforskeren’ med en selvstændig pige, der med landkort og en praktisk rygsæk klarer alskens udfordringer eller ’Chuggington’, hvor empatiske lokomotiver hjælper hinanden med opgaver.

Det er næsten så ordentligt, at man som forælder keder sig helt flad i sofaen, mens rollingen klukker fornøjet. Men reelt bør man klappe i sine hænder. Ikke kun, fordi man får 11 minutters himmelsk fred, så længe afsnittet varer, men også, fordi det er fredeligt og venligt frem for al den vold og splat, mange af tidligere tiders tegnefilm var baseret på.

Det kan godt være, at man selv spruttede af grin som barn, når geværet gik af, og Elmer Fjot fik skud i hovedet, eller når Jerry kastede en stang dynamit efter Tom, så pelsen blev helt svedet af. Jo vildere voldsomheder, desto bedre, var devisen. Det virker næsten sygt ved et gensyn.

Så hellere sluge, at ’Paw Patrol’ kan virke som én lang merchandisereklame med alle hundenes smarte gadgets, så længe der er gang i eventyret, højt humør og masser af logiske og teknologiske løsninger i stedet for eksplosioner a la Acme.