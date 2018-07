Efter en lesbisk Batwoman: Nu er der en transkønnet superhelt på vej til tv The CW Network, der står bag serien 'Supergirl', har hyret trans-aktivisten og skuespilleren Nicole Maines til at spille den transkønnede superhelt Nia Nal i seriens fjerde sæson.

Blot et par dage efter nyheden om en ny tv-serie med en jødisk og lesbisk Batwoman, skriver The CW Network tv-historie.

De har nemlig udvidet helterepertoiret i serien 'Supergirl', der i Danmark kan ses på HBO Nordic, til også at indeholde den transkønnede superhelt Nia Nal med alteregoet Dreamer.

Det skriver flere udenlandske medier.

Rollen som Nia Nal besættes af skuespilleren Nicole Maines, der i 2013 blev kendt som trans-aktivist, da hun i delstaten Maine fik højesterettens ord for, at transkønnede har ret til selv at vælge, om de vil benytte toiletter for mænd eller kvinder.

Superhelten Nia Nal er en fortolkning af DC Comics karakteren Nura Nal (Dream Girl), der har evnen til at forudse andres død.

Nicole Maines har tidligere medvirket i tv-serien 'Royal Pains' og dokumentaren 'The Trans List'. Hun er desuden omdrejningspunktet i bestseller-bogen 'Becoming Nicole' af Pulitzer-vinderen Amy Ellis Nutt.

Identitetspolitik og Hollywood

Nyheden om den transkønnede superhelt kommer i kølvandet på, at 'Avengers'-stjernen Scarlett Johansson droppede rollen som den transkønnede 70'er gangster Dante 'Tex' Gill i den kommende film 'Rub and Tug'.

Johansson blev genstand for stor kritik, da hun i første omgang takkede ja til rollen, fordi Dante 'Tex' Gill var en mandlig transkønnet og derfor burde spilles af en ligeså.

Og altså ikke af den kvindelige, ciskønnede Scarlett Johansson.

Johansson valgte i sidste ende at lytte til kritikken og trak sig fra rollelisten, hvilket skabte en heftig identitetspolitisk debat om, hvilke roller skuespillere mere overordnet kan påtage sig.

Blandt andet skrev historiker og museumsdirektør Ulla Tofte i et debatindlæg i denne avis at: »kunstens rolle som katalysator for følelser, identifikation og empati svækkes alvorligt, hvis man skal være sort for at tale sortes sag, eller hvis man ikke kan fremstille kvinder og homoer uden selv at være kvinde eller homo«.