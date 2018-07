Dramatisk redningsaktion i thailandsk grotte skal filmatiseres. Seks gange. Den thailandske regering vil udpege en komité til at overvåge arbejdet med de mange filmatiseringer af redningsaktionen af de 12 fodbolddrenge, der sad indespærret i en oversvømmet grotte.

Seks film og en dokumenter.

Mindre kunne ikke gøre det.

Der er intet overraskende i, at den intense kamp for at redde 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner ud af en delvis oversvømmet grotte skal filmatiseres.

Men de færreste havde nok gættet på, at interessen for den dramatiske redningsaktion er så stor, at der indtil videre er planlagt hele seks film og en dokumentar.

Det skriver Variety.

De talrige henvendelser fra filmselskaberne har fået den thailandske kulturminister, Vira Rojpojchanarat, til at foreslå, at der nedsættes en komité, der skal overvåge arbejdet med de mange filmatiseringer.

Komitéen skal blandt andet sikre, at miljøet påvirkes minimalt, at historien gengives korrekt og samtidig beskytte Thailands image udadtil, lyder det fra kulturministeren i en udtalelse til den thailandske avis the Nation.

'Operation Thai Rescue'

Det forlyder endnu ikke, hvilke nye produktionsselskaber der har udvist interesse, men blandt dem, der tidligere har meldt sig, er amerikanske Pure Flix Entertainment samt den kinesisk-amerikanske instruktør Jon M. Chu.

Førstnævnte, der står bag det kristne, religiøse drama 'Gods not dead', planlægger en inspirerende, opbyggelig film, mens sidstnævnte, der er mest kendt for dansefilmen 'Step Up' og 'Now You See Mee 2', har en helt anden motivation.

Jon M. Chu annoncerede nemlig på Twitter, at han ikke ville acceptere, at historien blev overtaget af det hvide Hollywood.

»Vi må fortælle vores egne historier, især de vigtige, så de er historisk korrekte. Og denne her er for vigtig til at lade andre diktere, hvem der var de virkelige helte«, skrev Jon M. Chu.

Its a bit early 2truly discuss but the biggest lesson I learned frm making #CrazyRichAsians is that we must tell our stories especially the important ones so history doesnt get it wrong.This one is too important 2 let others dictate who the real heroes are https://t.co/ZmnSBFvPI3 — Jon M. Chu (@jonmchu) 12. juli 2018

Discovery Channel har allerede filmet en dokumentar med titlen 'Operation Thai Rescue', som havde premiere den 20. juli i USA.

Filmen vises for første gang i Thailand i aften.