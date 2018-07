Første konsekvens af kontroversiel serie: Republikansk politiker træder tilbage efter numse-optræden i 'Who is America?' Han har været i modvind for racistiske kommentarer og forslag om burkaforbud. Ikke desto mindre var det hans optræden i Sacha Baron Cohens serie 'Who is America', der fik endelige konsekvenser for Jason Spencer.

Den republikanske politiker Jason Spencer træder nu alligevel tilbage fra sit virke i det lokale repræsentanternes hus i Georgia. Det skriver flere udenlandske medier. I en mail til talsmanden for Repræsentanternes Hus i Georgia, David Ralston, skriver Spencer, at han fratræder sin stilling med effekt fra 31. juli. Det sker som en konsekvens af en scene i Sacha Baron Cohens nye serie ‘Who is America?’, hvor Spencer gentagne gange råber »nigger«, prøver at smitte Sacha Baron Cohen med homoseksualitet med sin numse og parodierer en asiatisk accent. Alt sammen noget han blev opfordret til, i hvad han troede var undervisning i at bekæmpe islamiske overfaldsmænd. I en række sms’er til Washington Post havde Jason Spencer ellers proklameret, at han ville blive siddende valgperioden ud. Har før været under kritik Allerede kort efter søndagens afsnit haglede kritikken ned over Jason Spencer fra både sit eget parti, demokraterne og guvernøren. Spencer har undskyldt, men også forklaret hvorledes Sacha Baron Cohen udnyttede hans frygt for at blive overfaldet. En frygt der begyndte efter at Spencer i 2016 fremlagde et forslag om burka-forbud til muslimske kvinder. Et forslag der senere blev nedstemt, men som ikke desto mindre skaffede ham dødstrusler. Og politisk modvind. Læs også: Amerikanske toppolitikere blev narret: Kontroversiel satireserie får splittet modtagelse og trusler om sagsanlæg To ting der ikke forsvandt, da Spencer sidste år opførte sig racistisk over for en tidligere repræsentant, den afroamerikanske LaDawn Jones. Flere gange har både politiske med- og modspillere derfor bebudet hans afgang. Spencer blev valgt ind for republikanerne i 2010, men tabte tidligere på året sin plads til Steven Sainz. Han skulle med andre ord stoppe uanset hvad.