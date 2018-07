Politiker lokket til at smide bukserne: Nu kritiserer republikanere ikke kun den kontroversielle tv-serie, men også hinanden Efter andet afsnit af ’Who is America?’ kræver flere nu en republikansk politikers afgang. Debatten om metoderne i serien raser på anden uge. Men journalist og satiriker Mads Brügger mener ikke, at Sacha Baron Cohen er gået over stregen.

Flere politikere i USA vil have den republikanske politiker James Spencer til at træde tilbage. Det sker efter hans medvirken i det seneste afsnit af den nye tv-serie ’Who is America?’.

Det skriver blandt andet The New York Times og The Washington Post.

James Spencer, der er medlem af det lokale Repræsentanternes Hus i staten Georgia, er blot en af mange, der er blevet mere eller mindre narret af skuespilleren og satirikeren Sacha Baron Cohen til at sige kontroversielle ting.

I scenen, der har fået Spencers politiske ligesindede til at tage afstand, ’underviser’ Baron Cohen – forklædt som israelsk antiterrorekspert – den republikanske politiker i forsvar mod jihadister.

Han får han blandt andet James Spencer til at tage bukserne ned og råbe, at han vil gøre jihadisterne til homoseksuelle, hvis han rør dem med sin nøgne numse. Hvilket ifølge ’eksperten’ er en skudsikker måde at skræmme terroristerne på.

Derudover forklarer Sacha Baron Cohen, at Spencer skal tiltrække sig opmærksomhed, hvis han bliver overfaldet. Ifølge Baron Cohen gøres det bedst ved at sige ’n-ordet’, hvorefter Spencer skriger ’nigger’ fire gange.

Det fik mandag talsmanden for Repræsentanternes Hus i Georgia, David Ralston, til at bebude Spencers omgående opsigelse:

»Han har vanæret sig selv. Georgia er bedre end det her«, skriver han i en udtalelse om episoden. Den republikanske guvernør, Nathan Deal, skriver på Twitter, at der »ikke er nogen undskyldning for denne type opførsel, nogensinde«, og formanden for Georgias Demokratiske Parti, DuBose Porter, siger, at James Spencer »er en skamplet på staten, der ikke kan vaskes væk med Ajax«.

FAKTA: Who is America? Serien, der i Danmark kan ses på HBO Nordic, havde premiere forrige søndag. Maskeret undersøger og udstiller Sacha Baron Cohen, hvem det amerikanske folk egentlig er gennem en række interviews. Flere højtstående amerikanske politikere kritiserer Sacha Baron Cohens metoder, der bl.a. har fået nogle til at sige, at de går ind for at børn ned til 3 år skal kunne bære våben. Baron Cohen er kendt for sine skæve karakterer som Ali G, Borat og Brüno. Vis mere

Politikere føler sig krænkede

Spencer er blot det seneste eksempel på en flere kontroversielle sager som følge af den nye tv-serie. I et afsnit sætter tidligere vicepræsident Dick Cheney blandt andet sin autograf på et waterboarding kit efter at have fortalt om, hvordan han selv sanktionerede waterboarding som ’forbedret forhørsmetode’ under Golfkrigen. Og den tidligere højesteretsdommer Roy Moore mener i et andet afsnit, at børn ned til 3 år bør bære våben.

Debatten om ’Who is America?’ begyndte, allerede inden serien fik premiere.

Flere højtstående amerikanske politikere som republikaneren Sarah Palin og også Dick Cheney gik ud på de sociale medier og fortalte, at de følte sig krænket over måden, Sacha Baron Cohen havde ført dem bag lyset på. Roy Moore har også truet med at lægge sag an.

Men selv om politikerne med de lange næser har hidset sig voldsomt op, har serien generelt fået meget blandende anmeldelser og færre seere end forventet.

Flere kritiserer Baron Cohen for at vise de medvirkendes udsagn ude af kontekst i en verden, der i forvejen er tynget af falske nyheder og misvisende overskrifter.

En anmelder for GQ Magazine stiller ligefrem spørgsmålstegn ved, hvorvidt den omkringliggende debat er en del af projektet.

»’Who is America?’ føles ikke som et komplet projekt – den føles som første fase af et stort og mærkeligt eksperiment«, skriver han og spørger også, om en eventuel stævning blot vil være et ekstra satirisk lag i et program, hvor folk, fornærmede eller ej, siger nogle virkelige og virkelig forfærdelige ting.