Mission Impossible? Tom Cruises brækkede ankel presser ny film økonomisk

En brækket ankel på Tom Cruise under indspilningerne til den kommende film 'Mission Impossible: Fallout' betød, at holdet måtte holde en pause på otte uger. Prisen for de knap to måneder får filmens budget op på 1,8 milliarder kroner. Knap 700 millioner mere end den seneste fiilm i det berømte franchise. De øgede omkostninger presser filmstudiet Paramount økonomisk. Det skriver The Hollywood Reporter. Selv om Paramount får lidt tilbage gennem forsikringer, og selv om otte uger i virkeligheden er kort tid, er filmstudiet i forvejen presset efter et dårligt økonomisk 2017. Det går historisk dårligt Flere store film som 'Baywatch' og 'Ghost in the Shell' indbragte ikke nær det forventede. 11 filmudgivelser indbragte tilsammen knap 4 milliarder kroner i USA. Til sammenligning indbragte Disneys 'Beauty and the Beast' 3,7 milliarder kroner alene. Tidligere på året endte Paramount også med at sælge de internationale rettigheder til den stort anlagte sci-fi film 'Annihilation' til Netflix efter et skuffende biografsalg i USA. Og Selv om 'Mission Impossible'-filmene generelt sælger billetter, har ingen af dem ramt Hollywoods magiske 1 milliard dollars, som for eksempel Paramounts anden filmserie 'Transformers' har. Cruise ofrer sig Det taler til 'Mission Impossible: Fallout's fordel, at den lige nu ser ud til at blive den mest anmelderroste i serien plus, at den sidste film solgte godt i Asien. Muligvis fordi skudet, hvor Tom Cruise brækker sin ankel faktisk er med i den færdige film. Filmen har dansk premiere 2. august.