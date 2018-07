Gosling, Goldblum, Gyllenhaal og alle de andre superstjerner står i kø til filmfestivalen i Venedig Et hav af prominente instruktører kæmper om Guldløven, der uddeles 8. september. Og superstjernerne følger med.

Coen-brødrenes ’The Ballad of Buster Scruggs’ var egentlig tænkt som en mini-serie på Netflix, men er endt som en spillefilm med premiere på filmfestivalen i Venedig, som i går offentliggjorde sit program.

I modsætning til Cannes er både Netflix og de store amerikanske navne på banen i Venedig. Ja, de står nærmest i kø, og oscarvinder Damien Chazelles ’First Man’ om astronauten Neil Armstrong åbner ballet.

Fem amerikanske konkurrencefilm bekræfter, at i disse år er Venedig oscarræsets startskud. Og så er der også mange store ikke-amerikanske instruktører på vej til den norditalienske kystby.

Af prominente instruktørnavne kan nævnes Julian Schnabel, Olivier Assayas, Jacques Audiard, Alfonso Cuaron, Carlos Reygadas, Mike Leigh, Luca Guadagnino, og ... er der overhovedet nogen, der ikke er med i kampen om Guldløven, der uddeles 8. september?

Det bliver i hvert fald svært at få øje på Guldløven for bare stjernestøv, når det går løs d. 28. august.

Hvor man i Cannes måtte invitere en halvsløj Star Wars-film for at få halet et par filmstjerner på den røde løber, vil de nærmest være ved at jokke bagkapperne af hinanden på Lidoen. God oscar-timing, lækker stil og åbne døre for streaming-tjenesterne tæller alt sammen til Venedigs fordel i festivalernes ikke-erklærede stjernekrig.

Se blot hvem de filmtossede venezianere bl.a. kan glæde sig til at bestorme med løftet autografblok og forslugen iPhone:

Ryan Gosling, Jeff Goldblum, James Franco, Tom Waits, Lady Gaga, Natalie Portman, Jude Law, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Tilda Swinton, Dakota Johnson, Emma Stone, Rachel Weisz, Bradley Cooper, Juliette Binoche, Jake Gyllenhaal, Liam Neeson, Matthias Schoenaerts, Willem Dafoe, Niels Arestrup og, jeps, Mads Mikkelsen.

Den danske superstjerne er sammen med bl.a. Oscar Isaac med i Julian Schnabels konkurrencefilm ’At Eternity’s Gate’ om Van Goghs tid i Arles.