Hvad nu hvis din kæreste er morder? Filmen 'Beast' er en fremragende skildring af angst og begær I ’Beast’ forelsker en ung kvinde sig i en mand, der pludselig mistænkes for mord. Det er der kommet en bemærkelsesværdig kombination af gyser, kærlighedshistorie og familiedrama ud af – for hvem er egentlig uhyret?

En kuet og knuget ung pige flygter fra familiens hykleriske kontrolliderlighed og sin egen fødselsdagsfest til en nærliggende bar. Hun danser hele natten med en ung fløs, der har så svært ved at forstå et nej, men reddes af den fåmælte enegænger med det stærke dyreblik under den tykke lyse hårmanke. Men også med en riffel over skulderen og krybskyttebytte bag i den offroader, han nu giver hende et lift gennem øen Jerseys smukke landskab i det årle morgengry.