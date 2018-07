Dritkul! Amerikansk version af 'Skam' hitter på Facebook

14 millioner har set det første afsnit af 'Skam Austin', siden det røg på Facebook for to måneder siden.

Det sociale medier købte sidste efterår den amerikanske version af den populære norske ungdomsserie og har netop godkendt en sæson nummer to.

Det skriver flere udenlandske medier.

»’Skam’ er et strålende eksempel på, hvad en serie kan være, når der kan være en sømløs integration mellem teknologi og indhold. Vi glæder os til at komme tilbage til denne særlige serie og fortsætte med at udforske mulighederne med ’Skam’s usammenlignelige format«, siger Ricky Van Veen, der står får den globale kreative strategi hos Facebook.

Norsk ophavskvidne er med i USA

Ligesom i den norske version følger man en gruppe unge elever og deres liv i en form for real time, hvor videoklip, messenger-korrespondancer og billeder lægges ud på Facebook løbende, som serien kører.

I første sæson følger man Megan, der bor i Austin, Texas. Ligesom Eva i den første sæson i Norge har hun en kæreste og er ikke den bedste i skolen, men får et stærkt sammenhold med en gruppe veninder.

Det bliver fortsat Julie Andem, der også stod bag serien i Norge, der skriver og instruerer den amerikanske version. Til at hjælpe sig har hun også en af forfatterne på HBO's hitserie 'Girls' Sarah Heyward.

Du kan se hele serien her.