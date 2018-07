Anmelderne elsker hans vanvittige stunts: Ny 'Mission Impossible' er den bedste anmeldte Tom Cruise-film nogensinde Den nye 'Mission Impossible: Fallout' er økonomisk og anmeldermæssigt en af de bedst film, Tom Cruise nogensinde har lavet.

Han har tidligere holdt vejret i umenneskelige seks minutter. Han har hængt på siden af et Airbus 400-trasnportfly.

Mens det letter.

Og han har klatret på ydersiden af verdens højeste bygning, Burj Khalifa, der strækker sig 828 meter op i luften.

Men der skulle et halsbrækkende helikopterstunt, et såkaldt halo jump-faldskærmsudspring og en brækket ankel til at toppe det hele.

'Mission Impossible: Fallout' er Tom Cruises bedst anmeldte film nogensinde med en samlet bedømmelse på 98 procent på amerikanske Rotten Tomatoes - en hjemmeside der i dette tilfælde har samlet 242 anmeldelser fra hele verden og noteret, om de er positive eller negative. Næste alle udenlandske anmeldere har altså bedømt filmen positivt.

Også på siden Cinemascore, der spørger til biografgængernes mening, får filmen tæt på topkarakter.

Han gør det selv

Og der er især én ting, der bliver rost i stort set alle anmeldelser.

De vilde stunts.

I en biografvirkelighed, hvor stort set alle de store film benytter sig af green screen og masser af computergenerede effekter, synes alle er være enige om, at Tom Cruises halsbrækkende og virkelige stunts giver filmen en særlig nerve og intensitet.

Og selv om det efterhånden er blevet seriens varemærke, bliver anmelderne lige eksalterede hver gang.

Denne gang har Tom Cruise blandt andet lært at flyve en helikopter og trænet i halvandet år for selv at kunne udføre flere meget komplicerede manøvrer i maskinen.

Og så er han den første skuespiller i verden, der har udført et såkaldt halo jump. Et faldskærmsspring, hvor man hopper ud ekstra højt oppe, lader sig falde ned så hurtigt man kan, og først lader faldskærmen folde sig ud så tæt på jorden som muligt. Et spring, der bruges, når militæret skal sende elitetropper ned bag fjendens linjer.

Han træner i øvrigt også alle de andre skuespillere i deres stunts.

Se Tom Cruise udføre et såkaldt 'corkscrew dive', en af de allermest komplicerede manøvrer i en helikopter, her:

Alt hvad Paramount kunne ønske

Den nye film i serien har også sat salgsrekord for 'Mission Impossible'-filmenes åbningsweekender med en billetindtjening på 1,1 milliard kroner på verdensplan, hvilket er det bedste for en Paramountfilm siden 2014.

Filmen selv har kostet omkring 1,3 milliarder, hvilket betyder, at den uden tvivl kommer til at tjene sine penge hjem. Specielt fordi det er en af sommerens sidste store blockbuster-film. Set i lyset af de sidste par års økonomiske krise hos Paramount, er filmen derfor alt, hvad filmstudiet kunne håbe på.

Tom Cruises næste store film bliver 'Topgun: Maverick', der indtil videre er sat til at få premiere 12. juli 2019. 'Mission Impossible: Fallout' får premiere torsdag 2. august her i landet.