Disney kritiseres for drastisk beslutning: Hollywood-stjerner protesterer over »karaktermord« på instruktør af Marvel-hit For 10 dage siden blev instruktør James Gunn fyret af Disney Studios, fordi han for omkring 10 år siden har skrevet flere opslag på Twitter, som hverken nu eller dengang har været i tråd med filmselskabets værdier. Nu gør skuespillere oprør mod fyringen.

Så landede endnu et åbent brev fra Hollywood i offentligheden.

Denne gang er det ikke folk, der vil tilstå og fortælle om hemmeligheder sket for flere år siden, men folk, der vil yde støtte til én, der fra den ene dag til den anden har mistet sit job på grund af noget, han gjorde for mange år siden.

Instruktøren bag filmene i 'Guardians of the Galaxy'-serien, James Gunn, blev fredag 20. juli fyret af filmselskabet Walt Disney Studios, fordi han for omtrent 10 år siden skrev nogle opsigtsvækkende opslag på det sociale medie Twitter.

Opslagene var vittigheder og handlede om pædofili og transseksuelle personer. Han har blandt andet skrevet:

»Jeg kan godt lide, når små drenge rører mig på mit fjollede sted. Shhh!« og »The Expandables var så mandig, at jeg gennemkneppede den lille bøssedreng ved siden af mig. Gutterne ER tilbage i byen!«

De omtalte tweets er kommet frem ved, at den ultrakonservative amerikanske konspirationsteoretiker og forfatter til bogen 'Citizens for Trump: The Inside Story of the People's Movement to Take Back America' Jack Posobiec har gravet i gemmerne. Samme mand, som i øvrigt var med til at sprede fake news-historien om, at Hillary Clinton var knyttet til en børnepornoring drevet fra et pizzeria. Pizzeriaet blev efterfølgende beskudt. Historien, der fik navnet Pizza Gate, viste sig at være en usand.

James Gunn har gennem årene været og er stadig uforbeholden modstander af den amerikanske præsident Donald Trump. Efter Jack Posobiecs havde gravet sig gennem instruktørens twitterprofil, har den højreorienterede forfatter lavet en collage, som han har postet på Twitter. Med tweets, der nu er slettet, men blev skrevet af James Gunn mellem 2009 og 2012.

Stop rewriting history. This is what James Gunn said pic.twitter.com/Ubc13L7zp3 — Jack Posobiec❌ (@JackPosobiec) 30. juli 2018

Efter James Gunns egen forklaring handlede det om, at det var i en tid, hvor Twitter lige var kommet frem, og at han gerne ville prøve at være sjov og smart på det sociale medie.

Skuespillere støtter James Gunn fuldt ud

På trods af at James Gunns tweets er 10 år gamle, og at han har været ude og undskylde offentligt, kan Disney Studios ikke acceptere hans handlinger, skriver musikmagasinet Rolling Stones.

»De offensive udmeldinger og den attitude, der er blevet opdaget på James' Twitterprofil, er uforsvarlige og i uoverensstemmelse med værdierne hos os, og vi har derfor stoppet vores samarbejde med ham«, skrev Disney Studios formand Alan Horn i en meddelselse.

Senere på dagen 20. juli gik James Gunn ud med en meddelelse, hvor han beklagede sine 10 år gamle handlinger.

»Mine ord for næsten et årti siden var på det tidspunkt et totalt forfejlet og uheldigt forsøg på at være provokerende«, skrev James Gunn ifølge Rolling Stones.