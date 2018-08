Norge i PR-flop: Betaler millioner for, at Tom Cruise kravler rundt i Indien i ny 'Mission Impossible'-film De norske fjelde endte med at skulle forestille Himalaya i ny 'Mission Impossible'-film, selv om det norske filminstitut har brugt millioner på at få optagelserne til landet.

I morgen er det for sjette gang muligt at se Tom Cruise jage terrorister verden rundt i rollen som agenten Ethan Hunt, når 'Mission: Impossible - Fallout' ruller over skærmen i de danske biografer.

Filmen er imødeset, særligt efter de mange positive anmeldelser i de lande, hvor den allerede har haft premiere.

Oppe i Norge glædede særligt turistorganisationerne sig ekstra meget, men den glæde er der nu kommet nogle skår i.

For det norske filminstitut investerede sidste år seks millioner norske kroner - omkring 4,7 mio. kr. - i den nye 'Mission Impossible'-film, mod at nogle af indspilningerne så skulle finde sted i Norge.

Det sted, hvor der blev optaget mest, er ved det populære norske turistmål Preikestolen - en stejl, 604 meter høj klippe i provinsen Rogaland øst for Stavanger. Men når Tom Cruise i en af filmens afsluttende scener klamrer sig til livet på en stejl klippevæg, vil seeren tro, at det foregår i Himalaya-bjergene i den indiske region Kashmir. Hvorfor nu det, spørger flere norske organisationer, når det er i Lysefjordens vand, at solen spejler sig?

Desperat og komisk

'Mission Impossible'-filmens behov for at placere de norske fjelde i Indien ærgrer den statslige turistorganisation Visit Norway, der havde håbet, Preikestolens filmrolle kunne trække flere turister til landet. Ærgrelsen er så stor, at de nu bruger 50.000 norske kroner på at flyve journalister ind fra internationale medier.

Her skal mediefolkene deltage i en helt speciel visning af den nye Tom Cruise-film, som bliver vist onsdag aften på netop Preikestolen, og altså ikke i Indien.

»Håbet er, at journalisterne skal fortælle, at de har set filmen på selveste Preikestolen i Norge, og så håber vi også, at de melder tilbage om andre ting i regionen. På den måde bygger vi bro mellem filmen og stedet for at skabe rejseinspiration«, siger lederen for forbrugermarkedsføring i Visit Norway, Katrine Mosfjeld, til norske NRK.

Visit Norway samarbejder med flere andre lokale turistselskaber, bl.a. Fjord Norge og Region Stavanger, der også poster penge i foretagendet.

Flere i Norge har da også reageret på organisationernes forsøg på at skabe international opmærksomhed omkring det naturskønne område. Det bliver kaldt både desperat og komisk.

»50.000 kroner er ikke alverden. Jeg synes ikke, det er en skandale på nogen måde, men det har et skær af komik. Noget komisk og desperat«, siger Dagbladets filmanmelder Inger Bentzrud til samme avis.

Se på Ringenes Herre

Forfatteren Vidar Kvalshaug forstår ikke turistorganisationernes forventninger til investeringen. Han anser filmstøtteordningen for at være af kunstnerisk karakter.

»Hvis filmincitamentordningen handler om, at vi skal flyve flere asiater hertil og køre dem rundt i bus med megafon, har jeg misforstået noget. For jeg troede, det havde en kunsterisk begrundelse«, siger Vidar Kvalshaug til Dagbladet.

Preikestolen, der især er kendt for toppens plateau med udsigt over Lysefjorden, har over 200.000 besøgende hvert år, og det tal vil man gerne have op på 500.000 i løbet af de næste 10 år.

Men om klippen med lige netop dette ene Tom Cruise-stunt opnår kultstatus blandt 'Mission Impossible'-aficionados er for tidligt at spå om.

»Tag bare 'Ringenes Herre', som er indspillet i New Zealand. Det fremgår ikke eksplicit, at de er optaget der, men det ved alle og enhver. Så det kan godt være, at reklameforsøget får den tilsigtede effekt på sigt«, siger Inger Bentzrud til Dagbladet.

Sådan har de det også hos Visit Norway.

»Det er alt for tidligt at sige, at dette er mislykket. Vi iværksætter lidt forskellige aktiviteter for at forsøge at få frem, hvor Preikestolen er. Så jeg synes ikke, det er komisk, men fantastisk, at Preikestolen skal præge store lærreder over hele verden i en af verdens mest populære actionfilmserier«, siger Katrine Mosfjeld fra Visit Norway til Dagbladet.