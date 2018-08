Kim Skotte anmelder: Den nye 'Mission Impossible' er en perfekt designet sommerblockbuster - men hvorfor gider du dog blive ved, Tom Cruise? Også i den sjette ombæring af ’Mission: Impossible’ dyrker frontmand Tom Cruise actionstuntet med en meget imponerende entusiasme.

Det er meget muligt, at det har kostet filmselskabet rigtig mange penge, at Tom Cruise brækkede benet under optagelserne, fordi han insisterer på at udføre sine egne heftige stunts. Men mon ikke det alligevel er småpenge sammenlignet med den værdi, som Tom Cruise med den gode historie om det brækkede ben har tilført den sjette ’Mission: Impossible’-film i rollen som sin egen pr-stuntmand?