»Spild af vores tid« og »en af de allerbedste«: De danske anmeldere er mildest talt uenige om kvaliteten af den nye 'Mission Impossible'-film 'Mission: Impossible - Fallout' er, afhængigt af hvilken dansk anmelder man tror, enten en velsmagende kage eller en pænt dårlig film.

Tidsspild. Ærligt talt.

Mens begejstringen over Tom Cruise og hans bidrag til den sjette film i Mission Impossible-serien, 'Mission: Impossible – Fallout’, nærmest ingen ende ville tage i de toneangivende amerikanske medier, er hurraråbene fra den danske anmelderstand spædet op med en lille sjat syrlige bemærkninger.

Først og fremmest fra Ekstra Bladets Henrik Queitsch, der kalder historien, hvor Cruise i den vante rolle som Ethan Hunt kæmper imod superskurkens forsøg på at ødelægge den eksisterende verdensorden med atombomber, »nærmest imponerende uopfindsom«.

Og hvor velorkestrede de end måtte være, ender de gavmilde portioner action med at blive kedelige i længden, mener anmelderen, som ikke møder »en eneste interessant karakter« undervejs i instruktør Christopher McQuarries film.

'Mission: Impossible - Fallout' er, når alt kommer til alt, ikke »andet og mere end et udstillingsvindue for Tom Cruises forfængelighed. Det er ærlig talt spild af vores tid«, afslutter han kanonaden og tildeler 2 af 6 stjerner.

Anderledes opløftet føler BT's Thomas Brunstrøm sig:

Filmen er ifølge ham »præcis så hæsblæsende glimrende som de øvrige film i serien og er endog en af de allerbedste«, skriver han og giver 5 af 6 stjerner.

Noget af det ypperste

Samme fine bedømmelse som Jyllands-Postens Nanna Frank Rasmussen, der betegner den sjette film som en værdig afslutning på serien, selv om hun har svært ved at rigtigt at tro på, at dette skulle blive det sidste, vi får se af Ethan Hunt og hans hold:

»'Mission: Impossible'-franchisen, der startede som en tv-serie i 1966, men siden blev kendt for at være Tom Cruises helt egen stuntlegeplads, kommer til at stå tilbage som noget af det ypperste inden for sin genre«, lyder det fra Jyllands-Postens anmelder.

Filmen skal holdes op imod de klassiske James Bond-film, skriver Politikens Kim Skotte og giver 4 af 6 hjerter. Ikke imod de nyere udgaver af 007 med deres stænk af politisk realisme og slet ikke Paul Grengrass serie af film om 'Jason Bourne'.

»Mission: Impossible - Fallout' er designet til rollen som sommerblockbuster. Tempofyldt underholdning til lands, til vands og i luften og så renset for moderne unoder som koldskål med jammerklunker«, skriver Kim Skotte.

En billedskøn flødekage

Han funderer dog over, om Tom Cruises stædige holden ved serien er udtryk for den slags »ekstremsport, der får en midaldrende mand til at føle sig ung« lidt længere:

»Der var engang en skuespiller ved navn Tom Cruise, som tog andre end de rent fysiske udfordringer op. I film som 'Eyes Wide Shut', ' Magnolia', ' Født den 4. juli', ' Collateral' og - jojo - ' Tropic Thunder'. Men det er godt nok ved at være længe siden, at Tom Cruise brugte tid på andet end at være Superduper Tom«, bemærker Skotte.

Den slags overvejelser ser Informations Christian Monggaard ingen grund til at kaste sig ud i. Tværtimod.

Tom Cruises meget omtalte insisteren på at lave de fleste af sine egne stunts giver filmen en »snert af farlighed«, som selskabet bag da også får det maksimale ud af i pr-øjemed, som da Cruise var så venlig at brække foden under et af dem, skriver han:

»Men den slags 'dumdristighed' er blot et lille, sødt kirsebær på toppen af en i forvejen billedskøn og velsmagende flødekage. Christopher McQuarrie (gen)opfinder ikke den dybe tallerken med 'Mission: Impossible - Fallout', men han får den fandeme til at se flot ud. Lad os håbe, at både han og Tom Cruise vender tilbage med en film mere«.