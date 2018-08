Hillary Clinton og Steven Spielberg filmatiserer kvindekamps-bestseller Den tidligere amerikanske udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton bringer bogen 'The Woman's Hour' til live på skærmen.

»Jeg er så glad for at skulle arbejde med Elaine, Steven og alle andre hos Amblin Television, når vi bringer dette vigtige projekt ud til publikum over alt«, siger Hillary Clinton.

Hun taler om det samarbejde, hun netop har indgået med Steven Spielberg om at filmatisere forfatter Elaine Weiss anmelderroste 'The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote'.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Hillary Clinton skal være producent på filmatiseringen af bogen, der udkom i marts og blandt andet blev kaldt »en guldmine« af New York Times.

Demokratiets hjerte er en stemmeboks

Historien følger de aktivister, der ledte den mangeårige kamp for kvinders ret til at stemme over seks uger i sommeren 1920. Det er en hyldest til dem, der ændrede historien.

»I hjertet på demokratiet ligger stemmeboksen og Elaine Weiss' uforglemmelige bog fortæller historien om de kvindelige ledere, der trods økonomisk, racistisk og politisk modstand, kæmpede for og vandt amerikanske kvinders ret til at stemme. Så meget kunne være gået galt, men disse amerikanske kvinder ville ikke godtage et nej«, siger Clinton selv.

Det forventes, at Clinton kommer til at være med i hele processen med at finde en manuskriptforfatter, instruktør og skuespillere.

Følger mand og ex-præsident

Hillary Clinton følger dermed i fodsporene på tidligere præsident og kollega Barack Obama, der for få måneder siden indgik en dokumentarfilmsaftale med Netflix.

Også Clintons egen mand har netop indgået en aftale med Showtime om filmatisering af sin nye krimi.

Det er endnu uvist om bogen bliver til en tv-film eller en mindre tv-serie, men planen er at sælge den til enten HBO, Showtime eller en af de store streamingtjenester som Netflix eller Amazon, skriver The Hollywood Reporter.