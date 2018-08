Slettede og glemte Monty Python-sketches fundet i Michael Palins private arkiver Michael Palin har netop givet sine private arkiver til British Library i London, og her ligger blandt andet et par gemte og glemte scener, der blev taget ud af 'Monty Python og de skøre riddere'.

Kan en afrikansk svale egentlig bære en kokosnød til England? Og hvor mange har overlevet mødet med ridderne, der siger »NEE!«?

Filmklassikeren 'Monty Python og de skøre riddere' kan stadig få folk til at grine mere end fire årtier efter premieren i 1975.

Nu hvor Michael Palin har overdraget sine private arkiver til British Library i London, har man så fundet et par ekstra scener og sketches til fortællingen om kong Arthurs alternative søgen efter den hellige gral. Scener, der aldrig kom med i filmen.

Det skriver flere udenlandske medier.

Scenerne indeholder blandt andet en alternativ slutning med en kamp mod den berygtede dræberkanin, en scene med Hamlet som privatdetektiv og en scene i en westernsaloon.

Lyserød og homoseksuel

Mens Michael Palin ikke har særlige grunde til, hvorfor mange af scenerne endte på gulvet i klipperummet, husker han dog særligt, at en enkelt scene blev taget ud, fordi man mente, at den var for kontroversiel.

De, der har set filmen, husker uden tvivl scenen, hvor en sort ridder nægter at give op i tvekamp selv om kong Arthur hugger begge ben og arme af ham.

Oprindeligt skulle der have været en scene, hvor Arthur forsøger at komme forbi en lyserød ridder, der kun vil lade ham passere, hvis han får et kys af kongen.

»Da vi skrev det i 1973, var der meget mere homofobi. Eller ikke homofobi, men akavethed omkring hele det emne, der hed homoseksualitet«, siger Michael Palin til Times of London.

Læs en del af sketchen her:

DEN LYSERØDE RIDDER

Arthur ’rider’ ud af en klynge træer og nærmer sig en bro. På broen står en høj, tynd ridder og poserer. Arthur ’rider’ op til ham.

ARTHUR: Lad mig passere, gode ridder.

Den lyserøde ridder poserer på en afvisende måde.

L.R.: Det kommer ikke til at ske.

ARTHUR: Jeg har ikke noget udestående med dig, lyserøde ridder. Jeg ønsker kun at krydse broen.

L.R.: Ingen skal krydse brugen. Kun ham, der giver mig et kys.

ARTHUR: Hvad!

L.R.: Giv mig et kys… på læberne. Ikke noget af det snaveri, som franskmændene prøver at slippe af sted med.

ARTHUR: Jeg ønsker dig alt vel, gode ridder, men jeg skal videre i al hast.

L.R. (Nærmer sig): Kom nu.

ARTHUR: Nej.

L.R.: Årh bare et lille ét. Jeg rører dig ikke med hænderne.

ARTHUR (Prøver at komme forbi): Nej. Desværre nej.

L.R.: Kom nu, det behøver ikke at lede til mere. Det lover jeg. Jeg skal nok lade være at gøre det til noget seriøst. Det er bare lidt sjov.

ARTHUR: Nej.

L.R.: Kom nu. Ingen får noget at vide. Vi behøver heller ikke at gå hele vejen.

Læs hele sketchen og den andre slettede scener på Times' hjemmeside.