Netflix-serien 'Fantastiske interiører' er ærlig talt ikke spændende tv: En baseballfan har indrettet sin kælder som en hyldest til Chicago Cubs

For en halv snes år siden købte jeg et stort gult skab med kinesiske skrifttegn på. I en blomsterbutik. Det var ikke til salg og kostede mig 600 kr. Det og mine to pangfarvede plastikmåtter under chaiselongen og lænestolen er mine yndlingsting i hjemmet.

Jeg kan godt se, at for at mit hjem skal være et ’fantastisk interiør’, skulle alt andet smides ud, og de tre blomstrende effekter gøres til et tema for lejligheden.

’Bizarre hjem’ havde været en bedre titel til den nye serie, hvor folk i USA og England åbner deres hjem og viser, hvad der gemmer sig bag de ret tilforladelige forstadsfacader. Parret på husbåden i selveste Londons havn er undtagelsen.

De har indrettet sig i et klondikemiljø midt i det labre-dabre centrale London. Stilen er fancy, men møblerne ærlig talt lidt udtjente, tarvelige. Ug herfra.

Grundlæggende ligner – og er – det jo bare løgn

Hjemmene i serien er ikke udvalgt kræsent nok. En baseballfan, der har indrettet hele kælderen til et Home of Chicago Cubs med kitchy memorabilia, et urinal med tv-skærm og så det løse, er ikke tilstrækkelig interessant.

Politimanden i North Carolina, der har gjort sit hus til et veritabelt museum for gotisk uhygge, forekommer irrelevant, fordi det er indlysende, at ingen kan bo i et hus, hvor der sidder halshuggede dukker i alle sofaer! Man bliver bekymret for Johns helbred. Han har købt et banalt lille rækkehus i Essex, men vil bo som en greve, og han har indrettet et lille pibende falsk ’herresæde’, Tallison. Hver kubikmeter er overlæsset med forloren prætention, og under murene har John bygget nye stenmure for at minde os om Mediciernes Firenze.

Og så alle hans tibetanske bedeflag, der helt uden kontekst hænger i tæpper ned fra loftet. Og kampestenen foran hoveddøren. Der mangler kun sværdet Excalibur og en kong Arthur. ’Fantastiske interiører’ ejer velgørende nok ikke et konkurrencemoment. Alt er filmet med fiskeøje for at få det til at se større og mere pompøst ud, det gamle ejendomsmæglertrick. Grundlæggende ligner – og er – det jo bare løgn.

Min veninde krimiforfatteren har fået bygget sig et hus på sin kolonihavegrund på Amager. Hun har selv tegnet det og udstyret det med kakler til badeværelset, indkøbt i Marokko på må og få for en halv menneskealder siden, porcelænsfisk fra Fjernøsten, som hun nu bruger om håndtag til vandhanerne. Og den slags.

Hun flyttede ind i sidste uge, og den serie om et helt livs samlinger, der udmønter sig i virkeligheden, gad jeg godt se.