»Jean-Luc Picard formede mig«: Fans jubler over Sir Patrick Stewarts tilbagevenden som ikonisk 'Star Trek'-karakter Mere end 15 år efter den britiske skuespiller senest iklædte sig Jean-Luc Picards gevandter, vender Patrick Stewart nu tilbage i rollen som kaptajn på stjerneskibet USS Enterprise.

»De lader det ske«.

Sådan indledes nyheden om Sir Patrick Stewarts tilbagevenden til science fiction-universet Star Trek på seriens officielle hjemmeside, med henvisning til et af kaptajn Jean-Luc Picards ikoniske slagord, »Make it so«.

Den nu 78-årige brite annoncerede nemlig i weekenden på en Star Trek-kongres i Las Vegas, at han atter skal spille kaptajn Jean-Luc Picard, ligesom han gjorde det i tv-serien 'Star Trek: The Next Generation' fra 1987 til 1994 og i fire spillefilm, senest 'Nemesis' fra 2002.

»Det er en uventet, men glædelig, overraskelse, at jeg føler mig begejstret og oplivet ved at skulle vende tilbage som Jean-Luc Picard og udforske nye dimensioner af ham«, skriver Patrick Stewart i forbindelse med annonceringen i en meddelelse på det sociale medie Twitter.

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm — Patrick Stewart (@SirPatStew) August 4, 2018

Der foreligger meget lidt tilgængelig information om den nye serie, som tv-selskabet CBS producerer til deres amerikanske streamingtjeneste All Access. Ifølge mediet Polygon vil handlingen foregå 20 år efter begivenhederne i 'Nemesis'-filmen fra 2002.

Det ligger også fast, at Alex Kurtzman - der er producent på den Star Trek-serie, der netop nu kører på tv-skærmene, 'Star Trek: Discovery' - også vil stå for den nye serie.

I sin tale på konferencen i Las Vegas løftede Patrick Stewart også sløret for, at det ikke nødvendigvis bliver på kommandobroen, at han vender tilbage.

»Jeg må fortælle jer noget. Måske, og jeg sætter streg under måske, så vil han ikke være kaptajn længere. Han vil måske ikke være den Jean-Luc, I kender så godt«, sagde han til offentliggørelsen.

Fans i ekstase

Star Trek-universet, der første gang så dagens lys i tv-serien i 1966, har for længst opnået kultstatus hos millioner af folk verden over, og sammen med kendte figurer som Spock og Kaptajn Kirk er Jean-Luc Picard med årene blevet en af de mest elskede karakterer. Fans af serien, de såkaldte trekkies, var derfor heller ikke sene til at hylde kaptajnens tilbagevenden.

»Jean-Luc Picard formede mig som den første helt, der stræbte efter intelligens, politisk kløgt og nerve over mod og styrke. Sir Patrick Stewart viste os, at ledere ikke kun var biceps og flot hår«, skriver skuespilleren Robert Kazinsky, der blandt andet er kendt for roller i 'Warcraft' og 'Pacific Rim', på Twitter.

Great to hear @SirPatStew is returning as Jean Luc Picard to the #StarTrek universe. I look forward to seeing him on the bridge again. — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) August 4, 2018

En anden kendt science fiction-skuespiller, Peter Mayhew, som spiller Chewbacca i 'Star Wars', glæder sig også over nyheden.

»Fantastisk at høre, at Sir Patrick Steward vender tilbage som Jean-Luc Picard i Star Trek-universet. Jeg ser frem til at se ham på broen igen«, skriver han.

Den nye serie står til at blive den ottende i universet, der indtil videre også tæller 13 film. To yderligere unavngivne film er desuden i støbeskeen. Her ligger det fast, at stjerneinstruktøren Quentin Tarantino skal stå for den ene.