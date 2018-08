Der er hverken diva eller dybde i norsk serie om to divatvillinger: Handler det bare om, at det er fedt at have det fedt hele tiden?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Malene Jensen om 'Divatvillingerne', der kan ses på dr.dk

Der har været godt gang i de norske serier på Danmarks Radio de seneste par år. Klikker man sig lige nu ind på DR's hjemmeside, er der indrettet en hel bjælke med fiktions- og dokumentarserier fra Norge. Flere af dem er gode bidrag til tv-historien, blandt andet ungdomsserien ’Skam’, som det har været svært at undgå at høre blive rost til skyerne og tilbage igen.

Set i tv Divatvillingerne. Alle syv afsnit kan streames på dr.dk

Det virker, som om nordmændene i en lang periode ikke har kunnet gøre noget galt, hvad tv angår, men før eller siden må pilen jo ramme lidt ved siden af bull’s eye. Og det er tilfældet med ’Divatvillingerne’, en serie om et par højlydte tvillinger på 24 år, Vita og Wanda, som bor sammen – og deler seng – i en lejlighed i den norske by Strømmen. Den ene af tvillingerne arbejder som indkøbschef i modebutikken Follestad. Den anden tvilling er butikschef hos Marc Jacobs i hovedstaden, Oslo. Og det er jo fint nok alt sammen.

Men så er det, man begynder at undre sig og længe leder efter en pointe med reportageserien: Handler det om at have et tæt forhold til sin tvillingesøster? Handler det om at vokse op som barn af iranske flygtninge i et nordisk land? Handler det om, at man godt kan have problemer, med sig selv for eksempel, selv om man har råd til at købe bluser til 5.000 kr. og have det fedt?

Eller handler det om, at det er okay at få opereret sin næse, hvis man er blevet mobbet med dens størrelse som barn, så man kan få det fedt (i det første og andet afsnit rejser den ene søster med sin mor til Iran for at få opereret sin næse mindre. Et indgreb, både mor og søster allerede har fået foretaget)? Eller handler det bare om, at det er fedt at have mulighed for at have det fedt hele tiden?

Ikke rigtig nogen af delene – men dog nok mest det sidste. Men mest af alt handler det såmænd bare om to helt almindelige mennesker. Uden specielt mange tungtvejende overvejelser at byde ind med. Men som til gengæld går i rigtig dyrt tøj, træner, får spraytans, køber diamantringe, spiser ude, lever det fede norske oliepengeliv.

Og det, der virkelig kunne handle om noget, mobningen og ønsket om at ændre på udseendet for at slippe af med komplekserne affødt af mobningen, bliver blot adresseret overfladisk. Og generelt er det et program, der bare handler om det fede liv på overfladen. Måske foregår der også noget i dybet. Vi når bare aldrig derned. I hvert fald ikke i de første afsnit i ’Divatvillingerne’ – som i øvrigt ikke opfører sig som de divaer, programtitlen ellers lover.