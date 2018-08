Johnny Depp-film om myrdede stjernerappere trukket tilbage kort før premiere Til september skulle filmen 'City of Lies' have haft premiere. Nu er premieredatoen uvis. Det sker kort efter at Johnny Depp er blevet sagsøgt for angiveligt at overfalde en ansat på filmsettet.

Om godt en måned skulle Johnny Depp i rollen som Los Angeles-politibetjenten Russell Poole, der efterforsker mordene på stjernerapperne Tupac Shakur og Notorious B.I.G., have indtaget de amerikanske biograflærreder i filmen 'City of Lies'.

Men nu har distributionsselskabet bag filmen, Global Road Entertainment, valgt at udskyde premieredatoen på ubestemt tid. Det skriver mediet Variety.

Global Road Entertainment giver ingen officiel forklaring på den pludselige ændring i planerne, men for en måned siden kom det frem, at en tidligere ansat på filmholdet har sagsøgt Johnny Depp, fordi den 55-årige skuespiller angiveligt skulle have overfaldet vedkommende og slået ham flere gange i ribbenene for derefter at udsætte ham for et verbalt overfald.

Derudover lyder anklagerne mod Johnny Depp på, at manden blev fyret fra indspilningerne af 'City of Lies', fordi han nægtede at underskrive en fortrolighedserklæring, så han ikke ville være i stand til at sagsøge Johnny Depp. Depp har ikke villet udtale sig om anklagerne.

Nye skandaler til samlingen

De nyeste historier er blot endnu en perle på en efterhånden lang snor af genstridigheder, der rasler rundt om ørerne på Hollywoodstjernen.

Til november udkommer filmen 'Fantastiske skabninger: Grindelwalds forbrydelser' - opfølgeren til 'Fantastiske skabninger og hvor de findes' fra 2016, en film i Harry Potter-universet - og her indtager Johnny Depp en af nøglerollerne som den mørke troldmand Gellert Grindelwald.

Men efter at Depps ekskone Amber Heard anklagede sin tidligere husbond for blandt andet at have slået hende med en telefon og revet hende i håret, er valget af Johnny Depp til rollen som Grindelwald blevet kritiseret af seriens fans. Da parrets skilsmissepapirer blev underskrevet, sagde Amber Heard, at hun ville donere de syv millioner dollar, hun fik i forliget, til American Civil Liberties Union »med et specifikt fokus på at stoppe vold mod kvinder«.

Johnny Depp er også blevet sagsøgt af to tidligere bodyguards for manglende lønudbetalinger, og han har indgået et forlig til en værdi af flere millioner dollar i en anden sag, hvor Depp anklagede sine tidligere managere for at misbruge deres stillinger.