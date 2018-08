Ny konkurrent til Netflix: Disney løfter sløret for flere detaljer om enorm streamingsatsning I 2019 lancerer Disneys egen streamingplatform, og optrapper dermed kampen mod rivalerne Netflix, Amazon og HBO. Tjenesten vil efter planen få et bredt indhold.

Disney viste sidste år med planerne om deres helt egen streamingtjeneste, at de ikke har tænkt sig at se til, mens firmaer som Netflix, HBO og Amazon tjener styrtende med penge på at have underholdningsgigantens film tilgængelige på deres platforme.

Disney har drypvis gjort flere informationer tilgængelige om streamingtjenesten, men nu har Disneys administrerende direktør, Bob Iger, endelig slået fast, at den vil blive tilgængelig for folk i slutningen af 2019. Det skriver Variety.

»Vores første prioritet er at nå ud til Disneys kernefans«, siger Bob Iger.

For at vise, at der er handling bag ordene, har Disney løftet sløret for nogle af de film og serier, man kan forvente at kunne se, når tjenesten går i luften. Ifølge Variety vil blandt andet genindspilningen af 'Dumbo' i en spillefilmsudgave, en ny film om superheltesamarbejdet 'Avengers' og en film om 'Captain Marvel' være tilgængelige ved opstarten.

Alle tre film er nogle, der først har premiere næste forår, og Disney viser dermed, hvor hurtigt deres egne film vil blive udsendt til streaming på den nye platform.

Ligeledes vil en ny 'Lady og Vagabonden'-film være at finde på tjenesten fra begyndelsen, og med tiden vil også en tv-serie i 'Star Wars'-universet instrueret af Jon Favreau (instruktøren bag bl.a. 'Iron Man'-filmene), der rygtes at koste 100 millioner dollar (641 mio. kr.), udkomme derpå.

Ingen gamle 'Star Wars'-film

Sidste års annoncering af streamingtjenesten fulgte i kølvandet på nyheden om, at Disney købte store dele af medieimperiet 21st Century Fox for knap 330 milliarder kroner. Det betyder, at Disney udover at eje Pixar, Marvel og Lucasfilm også fik adgang til National Geographic og Fox Searchlights, som stod bag dette års store Oscar-vinder 'The Shape of Water'.

Derfor råder firmaet nu over en endnu større mængde titler end tidligere, men mange af dem har andre konkurrenter stadigvæk rettigheder til at udbyde. Derfor anerkender Disney også, at opstarten kan bære præg af, at ikke alle titler, som folk måske ønsker at se, vil være at finde på platformen.

»Vi vil gå, før vi løber, når det kommer til mængden af indhold. Vi skal udbyde nok, så forholdet mellem prisen og det, vi tilbyder, giver mening«, siger Bob Iger.

Det dækker blandt andet over, at ingen af de 'Star Wars'-film, der hidtil er udkommet, vil være tilgængelige, når Disneys streamingtjeneste starter. Stjernekrigsfilm, der udkommer fra 2019 og frem, vil dog være at finde på tjenesten, forklarer Bob Iger.