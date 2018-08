»Flagermusen er ude af sækken«: Australsk queer-ikon bliver verdens første homoseksuelle superhelt Skuespilleren Ruby Rose, der ikke identificerer sig med noget køn, skal agere Batwoman i serien af samme navn. Udnævnelsen er sidste skud på stammen i Hollywoods nye identitetspolitiske slagmark.

Det bliver skuespilleren Ruby Rose, der skal portrættere superhelten Batwoman i den tv-serie, som rammer skærmene næste år. 'Batwoman' bliver den første serie med en åbent homoseksuel superhelt i hovedrollen.

Det skriver The Guardian.

Batwoman bliver i den nye serie baseret på tegneseriefiguren Kate Kane, der første gang optrådte som figur i 2006, og som - ud over være specialtrænet af det amerikanske militær - er jødisk og altså også åbent homoseksuel.

32-årige Ruby Rose sprang ud som lesbisk, da hun var 12, og hun har tidligere fortalt, at hun ikke identificerer sig med noget specifikt køn og ser sit eget køn som værende »flydende«. Derfor har hun - sideløbende med roller i blandt andet Netflix-fængselsdramaserien 'Orange is the New Black' og 'xXx: Return of Xander Cage' - været aktiv i debatten om LGBTQ-personers rettigheder og rolle i samfundet.

Derfor var meddelelsen på Ruby Roses Instagram-profil også fuld af glæde og overvældelse, da hun delte nyheden i går.

»Flagermusen er ude af sækken, og jeg er begejstret og beæret. Jeg er også et følelsesmæssigt vrag ... for det her er en barndomsdrøm. Det her er noget, jeg ville dø for at have set på tv, da jeg var et ungt medlem af LGBT-fællesskabet, der aldrig følte sig repræsenterede på tv, og som følte sig alene og forskellige. Tak alle sammen. Tak Gud«, skriver Ruby Rose i opslaget.

Hollywood står ved et vendepunkt

Nyheden om Ruby Roses casting som Batwoman kommer i kølvandet på nogle måneder, hvor diskussioner om køn, seksualitet og seksuelle minoriteters tilstedeværelse i film og serier har sendt rystelser gennem underholdningslandskabet i Hollywood.

I juli trak stjerneskuespilleren Scarlett Johansson sig fra filmen 'Rub and Tug', hvor hun skulle have spillet den transseksuelle gangsterboss Dante Tex Gill, fordi flere mente, at det burde være en mandlig transkønnet skuespiller, der burde spille ham. Og altså ikke kvindelige og ciskønnede Johansson.

Både før og efter Johanssons udmelding kørte der en heftig debat om situationen, og nu har en række produktionsselskaber, talentbureauer, filmstudier og støttegrupper udsendt et åbent brev, som udviser støtte til LGBTQ-personer. I brevet appelleres der yderligere til, at Hollywood bliver bedre til at fortælle transkønnedes historier.

Underskriverne af brevet siger blandt andet, at den bedste historiefortælling er den forskelligartede, og at Hollywood har nået et »vendepunkt«.

»Vi mener, vi står i et kulturelt øjeblik, som ikke har nogen fortilfælde - et øjeblik, hvor vi kan bede Hollywood bruge deres magt til at forbedre livet for transpersoner ved at ændre USA's opfattelse af, hvem transpersoner er«, skriver de i brevet.

Samtidig anerkender de, at Hollywood er »en forretning såvel som et kreativt fællesskab«.

»Vi beder jer ikke om at stoppe med at tjene penge. Vi beder om at komme med ved bordet, så vores viden, talent og historier kan hjælpe med at forbedre jeres arbejde og øge dets værdi«.