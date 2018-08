Hollywood og Silicon Valley i parløb: Amerikanske giganter bruger milliarder på at udvikle dramatik til din smartphone Det bliver et miks af det bedste fra film- og techverdenen, siger celebert hold, der vil finde de vises sten for næste generation af folk, der skal underholdes.

Samtidig med at HBO og Netflix i disse år ekspanderer, også rent fysisk, og gør deres serier større, flottere og længere i hvert enkelt afsnit, har vi nu hørt fra et hold af virkelig magtfulde spillere inden for underholdningsbranchen, at de vil gå den modsatte vej og producere ti minutter lange formater med film og underholdning.

Jeffrey Katzenberg, en af de helt store filmmoguler gennem 30 år, står med sit holdingselskab WndrCo i spidsen for 'NewTV'-projektet, fortæller branchebladet Variety, og øverste chef er Meg Whitman, tidligere direktør for it-firmaet Hewlett Packard.

»Dette tillader os at bringe alt det bedste fra Hollywood sammen med alt det bedste fra Silicon Valley«, siger Whitman i en udtalelse.

Det nye selskab har samlet finansiering for 1 milliard dollar, hvilket svarer til godt 6,5 millarder kroner. Pengene kommer fra hæderkronede kilder som Disney, Fox, Sony, Lionsgate, MGM, Viacom, WarnerMedia m.fl., ligesom den kinesiske mediegigant Alibaba også har skudt penge i foretagenet.

Jeffrey Katzenberg skønner, at NewTV i slutningen af 2019 vil lancere planen for, hvordan man vil underholde brugerne på det lille telefonformat. Som udgangspunkt vil de producere dramatik af ti minutters varighed, og brugerne skal abonnere og vælge mellem to løsninger: én uden annoncer og én med.

Formaterne bliver sitcom, drama, realityshow og dokumentar, men aldrig livesendinger.

Sidste år fortalte Katzenberg Variety, at han gik efter at samle 2 milliarder dollar, altså det dobbelte, men han er overbevist om, at han stadig kan levere et »robust resultat«.