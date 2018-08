Chokeret 'Batwoman'-skuespiller lukker sin Twitter-konto efter shitstorm: Hun er ikke »lesbisk nok« Efter sidste uges udnævnelse som Batwoman i en ny tv-serie, har skuespilleren Ruby Rose fået kraftig kritik for både sin seksualitet og religiøse overbevisning. Nu har de vrede meddelelser fået hende til at deaktivere sin Twitter-profil.

Sidste uge vil for altid stå tilbage som en af de mere tumultariske af slagsen for Ruby Rose. Tirsdag blev det offentliggjort, at den 32-årige australier skal indtage verdens første homoseksuelle superheltehovedrolle, når en ny tv-serie om Batwoman ser dagens lys næste år.

Søndag måtte Ruby Rose så se sig nødsaget til at lukke sin Twitter-konto og begrænse muligheden for kommentarer på sin Instagram-profil, efter hun fra flere sider blev haglet ned for »ikke at være lesbisk nok« eller »ikke jødisk nok« til at spille den lesbiske, jødiske Kate Kane, som om natten maskerer sig og bliver til Batwoman. Det skriver The Hollywood Reporter.

Ruby Rose er ganske vist ikke jøde, men siden hun var 12 år, har skuespilleren åbent stået frem om, at hun er til kvinder. Ligeledes har Rose gentagne gange slået fast, at hun ikke identificerer sig med noget køn.

Derfor var hendes afsluttende besked på Twitter også gennemsyret af, at hun var perpleks og chokeret over den reaktion, Batwoman-udnævnelsen har medført, særligt internt i LGBTQI-miljøet, hvor Ruby Roses seksualitet altså blive anfægtet.

»Hvor i alverden kommer 'Ruby er ikke lesbisk, derfor kan hun ikke være Batwoman' fra -- det må være den sjoveste, mest latterlige ting, jeg nogensinde har læst. Jeg sprang ud som 12-årig? Og de seneste fem år har jeg måttet leve med 'hun er for homoseksuel', hvordan vendte I det til det her? Jeg har ikke forandret mig«, skrev Rose.

Ruby Rose udtrykker også stor ærgrelse over en nogle kvinder og minoriteters splidsskabende adfærd, som skader deres fælles kamp mod ligestilling.

»Når kvinder og når minoriteter slår os sammen, er vi ustoppelige... når vi river hinanden ned, er det mere skadeligt, end hvis andre grupper gør det. Men hey, jeg elsker en udfordring, jeg ville bare ønske, kvinder og LGBT-miljøet støttede hinanden mere«, skriver hun.

Endnu en skuespiller trækker sig

Under hashtagget #RecastBatwoman skriver en Twitter-bruger blandt andet, at 'Ruby, en ikke-jødisk person, stjal en rolle fra jødiske skuespillerinder, og dermed de i forvejen meget få repræsentanter, jøder har«. En anden skriver, at »det er interessant, hvordan CW (tv-selskab bag 'Batwoman', red.) lader som om, de bekymrer sig om LGBTQI-miljøet ved at hyre nogen, der har en historik med at udstille folk«. Det sidste er en reference til, at Ruby Rose i 2015 angiveligt skulle have annonceret, at sangeren Demi Lovato er til kvinder, uden Lovato selv havde annonceret dette.

Flere lufter også deres vrede over, at CW Networks ikke valgte at hyre skuespilleren Ashley Platz, som faktisk søgte rollen, da hun som både jøde og lesbisk ville opfylde kravene.

You know what i wanna see? i wanna see ruby rose's audition tape. I wanna see ruby rose play batwoman. I want to see kate Kane come alive like o see in this tape right here. #AshleyPlatzIsMyBatwoman #RecastBatwoman https://t.co/5k5I66FiRC — ᏒᏋᗫ․ᗫᏋᏤᎥᏞ (@6RedDevil6) August 8, 2018

Ruby Roses tilbagetrækning er blot det seneste eksempel de sidste par år på skuespillere, der har måttet neddrosle eller lukke ned for deres profiler på sociale medier efter vedvarende hetz og personangreb.

For to måneder siden lukkede 'Stranger Things'-skuespilleren Millie Bobbie Brown sin Twitter-profil, efter en hashtag-kampagne i over et år havde forsøgt at sprede ondsindede rygter, om at hun skulle have noget imod homoseksuelle.