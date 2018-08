Dagligdagen er indtruffet, og det er stadig synd for menneskene i den nyeste sæson af 'Klovn' Den nye sæson af tragikomedieserien ’Klovn’ afviger ikke fra de tidligere. Det er stadigvæk pokkers synd for menneskene, og for det ikke skal være løgn, rykker døden stedse tættere på.

FOR ABONNENTER For de uendelig mange fans af serien om de to komediekendisser Casper og Franks genvordigheder i en verden af overflade og flygtig berømmelse er det vel noget nær årets bedste nyhed, at der nu er udsigt til ti mandage med bøvl, ballade og blær i den vante lavmælte og småvrisne stil. De vil ikke blive skuffede. Thi Frank er stadigvæk en klovn af den helt særligt kiksede slags, som ikke kan flytte en sofapude uden både at komme til skade, lave skandale og fornærme sin hustru. Og Casper stoltserer stadig kålhøgen omkring som en forsoren drengerøv.