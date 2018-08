En god gammel 'Klovn' overskrider de samme grænser. Men er det stadig sjovt? Flere anmeldere hilser 'Klovn' velkommen tilbage, selv om Frank og Casper ikke har udviklet sig meget siden sidst, og mange af emnerne er de samme.

I aftes 20.50 vendte 'Klovn' tilbage til vores alle sammens hverdage, da nye afsnit omkring Frank Hvams pinligheder og Casper Christensens primadonnanykker premierede på TV 2.

Et stort imødeset comeback i mange danske stuer, og således også for det danske anmelderkorps, som har svunget en dom, der svinger fra acceptable tre til glædelige fem stjerner.

Ekstra Bladet ligger i midten med fire stjerner. Deres anmelder påpeger, at nok er der gået ni år, siden Casper og Frank sidst besøgte episodeformatet, men de er stadig lige ukloge, usympatiske og selvoptagede.

»Så selv om årene er gået, er 'Klovn - tilbage til hverdagen' en tilbagevenden til det, der oprindeligt gjorde serien så tåkrummende morsom, at det ind i mellem næsten gjorde ondt at se på«, lyder konklusionen, der spår, at 'Klovn' næppe får omvendt skeptikerne med denne sæson.

Mest positiv er Berlingskes anmelder, Kristian Lindberg, der kvitterer med fem stjerner og efter gensynet sidder med følelsen af, at »det er som at sige dav til en god gammel ven«.

Han hæfter sig blandt andet ved, at Frank og Casper i gårsdagens afsnit, 'Det muslimske klaver', med deres pinligheder kan »punktere berøringsangsten« over for følsomme emner.

»Hvis det endelig skal være, er denne form for satire jo faktisk den fineste form for inklusion, en muslim kan bede om«, skriver Kristian Lindberg.

Men er det sjovt?

Soundvenue er mere lunkne ved at sige hej til den gamle ven. Her er der ikke meget tilovers for Caspers nye kæreste i serien, Lene Nystrøm fra Aqua, der er en »let usjov norsk udgave af Iben Hjejle«.

»Og åh, hvor overskred ’Klovn’ engang grænser«, bliver der skrevet med henvisning til, at mange af grebene i seriens første tre afsnit er blevet brugt før.

»For syvende sæson ligner hovedsageligt en afglans af Franks tidligere, storslåede moralske kampe«, skriver mediet og kvitterer med tre stjerner.

Samme bølgelængde er Henrik Palle på her i avisen. Her er Frank »stadigvæk en klovn af den helt særligt kiksede slags«, og Casper er »den selvfede, succesrige scorekarl«.

»Der er altid noget i vejen. Det går altid galt. Og hvis lykken venter om hjørnet, skvatter man i en hundelort, inden man når den«, skriver Henrik Palle, før han kvitterer med tre stjerner og stiller spørgsmålet:

»Men er det sjovt? Og er det morsomt, at Casper er en idiot, der også i sit nye parforhold lige skal se, om han ikke kan løbe om hjørner og småsnyde?«.

Hos Information leverer de som bekendt ikke stjerner, men er overvejende positive over udviklingen, særligt fordi Frank Hvam og Casper Christensen stadig er opfindsomme i valget af pinlighedsscenarier og skæve hverdagsdetaljer.

»På samme måde som man for evigt kan udstyre Anders And med et beskedent håb og få en god historie ud af at pille det ned igen, kan historien om viljesvage Frank, der prøver at leve efter to forskellige regelsæt – sin kones og sin bedste vens – fortælles igen og igen.«, skriver de.