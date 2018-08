Verdenshistorien om Bornholm virker liden og lokal, men er alligevel vedkommende

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Bo Tao Michaëlis om 'Bornholms historie', der kan ses på TV 2 Bornholm.

Stundom, når jeg opholder mig på mit elskede Bornholm, ser jeg med glæde det lokale fjernsyn, som selvfølgelig mestendels handler om regionale og rustikke emner. Fjernt fra verdens vrimmel, medmindre denne verden indgår i TV 2 Bornholms genudsendelse af serien om øens placering i udviklingen ’Bornholms historie’.

Her i sidste afsnit bliver Bornholm under den kolde krig nærmest gjort til Østersøens Cuba med fotos af raketter og krigsskibe, blandet op med dengang den bornholmske fisker var en fri og rig mand og hørte på Bornholms stemme fra en nedlagt gård i Østerlars.

Nostalgien drev ned ad skærmen.

Ihukommende den flotte, men hyggelige natfærge af jern og stål, som gik til og fra København. Indtil en nævenyttig sågar konservativ minister formasteligt på grænsen til det forræderiske fik sendt færgen til Køge! Og sådan er der så meget i verden uden for Verona.

Ved at se provinsens fjernsyn går det mere og mere op for mig, at jeg har ret i min antagelse.

At det meste på DR i almindelighed og på DR 1 i særdeleshed, som overvejende adskiller storbyens public service-programmer fra ditto ude i landet, er frygten for at kede. Umiddelbart – og sikkert ud fra de både forhåndenværende søms princip og intentionen om at være provinsen tro i krop og sjæl – betvivles sjældent og næppe, at det, kanalen viser, er relevant på et eller andet sæt.

På de regionale kanaler, og det gælder ikke kun Bornholms, dyrker man den kreative og informative kedsomhed

Misforstå mig ikke. Jeg har intet mod underholdning, tværtimod. Men underholdning har tit overhånd på de store kanaler, som hele tiden fjoller rundt med mad og drikke. Enten med de kulinariske komikerbrødre Price eller det snakkende makkerpar Anders og Anne sendt ud i den store verden for at gøre det hele sjovt og småt for os andre. Frankrig lige til at spise, Brexit for begyndere.

Jamen for alt i verden endelig ikke kede. Never a dull moment, som de siger på engelsk.

På de regionale kanaler, og det gælder ikke kun Bornholms, dyrker man den kreative og informative kedsomhed. Den gode historie mere episk lagt op end iscenesat med energisk ængstelse for det billedtomme rum.

Verdenshistorien om Bornholm kan til tider virke lidt for intim, liden og lokal. Alligevel interessant og vedkommende som øen, der under havet evident hænger fast i kontinentet.