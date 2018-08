1 hjerte: Dette er et makværk af en kønsforkrampet actionkomedie Hvis plottet så i det mindste fungerede, ville det ikke betyde nær så meget, men intet fungerer.

Nogen har vel tænkt, at man hellere måtte kapitalisere på den nye feministiske bølge og lave en James Bond-spoof med kvinder. Men man skal passe på med progressive intentioner; de kan så let komme til at afsløre, hvor lidt progressiv man egentlig er. Sådan er det med dette makværk af en kønsforkrampet actionkomedie.

The Spy Who Dumped Me Instr.: Susanna Fogel. USA, 2018. 117 minutter. Biografpremiere

Selv om kvinder er castet i hovedrollerne, er de lige så viljeløse, som kvindekarakterer i actionkomedier plejer at være. Medmindre de altså opfører sig som mænd.

Audrey (Mila Kunis) bliver dumpet af sin kæreste, og det er hun rigtig ked af. Det viser sig dog, at hun blev dumpet, fordi manden var ude at tage sig af vigtigere ting, dvs. internationale sammensværgelser, som Audrey helt uden at ville det (hun vil nemlig ikke noget som helst) bliver hvirvlet ind i sammen med sin skøre bedste veninde, Morgan (Kate McKinnon), som, morsomt nok, hedder Freeman til efternavn.

Og det er vel sådan set filmens udviklingsbue: To uduelig overfladiske kvinder kastes igennem den ene røvsyge actionsekvens efter den anden, indtil de lærer at være lige så afstumpede over for volden som mandlige actionhelte.

Det er komisk, hvordan plottet udelukkende drives fremad på mænds initiativ. Hvis plottet så i det mindste fungerede, ville det ikke betyde nær så meget, men intet fungerer.

Alle setups er så overtydelige, at payoffsene falder som flade punchlines.

Filmens eneste kvalitet er, at den ved at fratage os en vilje, vi kan investere os selv i, gør os til passive tilskuere sammen med de hjælpeløse kvinder, og fra det perspektiv bliver det tydeligt, hvilket grotesk voldshelvede vi er blevet vant til ukritisk at følge vores macho hollywoodhelte igennem.